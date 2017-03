Olympic Rio 2016: Bình quân mỗi VĐV nhận 42… bao cao su

Đó là tổng cộng 450.000 bao cao su được phát ra miễn phí cho 10.500 VĐV tham dự Olympic. Con số này tính bình quân mỗi VĐV nhận đến… 42 bao cao su.





Mẫu bao cao su bắt mắt với biểu tượng Olympic. Ảnh: GETTY IMAGES

Dù phát ngôn viên ban tổ chức Brazil Lucas Dantas cho biết: “Số bao cao su do Bộ Y tế Brazil cấp phát vì hiện nay con số người lây nhiễm HIV qua đường tình dục tại Brazil rất cao và là một trong số những quốc gia dẫn đầu thế giới”. Tuy nhiên, phát biểu trên lại đi ngược với phân tích của giới truyền thông tìm hiểu riêng về số lượng bao cao su khủng tại Olympic đó là những khoản lợi mà nhà tài trợ mang đến cho đại hội này.

Có một điều được rút ra là tại các kỳ thế vận hội trước các nhà tài trợ đã đầu tư mẫu mã cũng như thương hiệu rất bắt mắt của các loại bao cao su và phát bao nhiêu cũng hết, không phải do các VĐV có nhu cầu cao mà đa số ai cũng muốn mang về làm quà tặng cho bạn bè vì đó cũng là vật kỷ niệm do có in hình và màu sắc sặc sỡ cùng biểu tượng… olympic.