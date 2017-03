Ông Calisto “đì” Việt Thắng?

Hai lần trước khi còn khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, Việt Thắng được gọi lên tuyển nhưng bị chấn thương phải ra về, còn lần sau anh ra về là do dính đến tiêu cực khi Hoàng Anh Gia Lai dự Cúp C1 Đông Nam Á năm 2003.

Trước khi được HLV Calisto gọi tập trung tuyển quốc gia lần này, chúng tôi từng chứng kiến Việt Thắng bị lật cổ chân rất nặng và Thắng đã lo lắng như thế nào. Trước vòng 14 V-League, Đồng Tâm Long An tập rất căng để chuẩn bị cho trận gặp đại kình địch Hoàng Anh Gia Lai. Thắng cũng tập rất... máu dưới cái nắng như đốt tại Bến Lức (trại huấn luyện của Đồng Tâm Long An). Trong một bài tập rót bóng bổng vào vùng 16,50 m, Thắng đóng vai trò là tiền đạo phải xuyên thủng cầu môn do Santos đang trấn giữ, phía trên là hai trung vệ ngoại binh cao to phá ra. Tập quá hăng và trước sự cản phá quyết liệt của hai trung vệ cao to, Việt Thắng đã bị lật cổ chân rất nặng chỉ trong chưa đầy một phút cái cổ chân đã sưng như cái trứng... ngỗng. Một thân hình to, khỏe và đen trũi như thế bỗng dưng trở nên trắng bệt và nhợt nhạt sau pha chấn thương.

Thấy hơi lạ, chúng tôi hỏi đau lắm hay sao mà... xanh thế? Việt Thắng không trả lời câu hỏi ấy nhưng trong tiếng nói đứt quãng của mình, Việt Thắng hỏi lại chúng tôi: “Khi nào HLV Calisto công bố danh sách dự tuyển vậy anh?”. Hóa ra Việt Thắng lại sợ “trễ tàu” lần nữa vì như Thắng vẫn tâm sự mỗi khi “nhỡ tàu”: “Cái số tôi nó thế!”.

Có lần ngồi tâm sự với Thắng, anh cho biết: “Hai mùa gần đây, hễ đối mặt với Hoàng Anh Gia Lai là tôi ghi bàn, kể cả ở BTV Cup. Trận đấu tới đây với Hoàng Anh Gia Lai được VTV trực tiếp, chắc chắn HLV Calisto sẽ xem, tôi mà mất cơ hội ra sân thì uổng lắm!”. Hóa ra là Thắng rất “máu” chinh phục ông thầy của mình bằng tài năng thực sự.

Cũng có những dư luận đồn thổi rằng ở CLB, mối quan hệ giữa Việt Thắng và HLV Calisto không suôn sẻ. Mang câu hỏi ấy trò chuyện với Calisto thì ông cười bí hiểm rồi nói: “Việt Thắng thuộc mẫu cầu thủ bùng nổ. Khi bị nhốt trên băng ghế dự bị lâu, ức chế rồi tung ra thì anh ta mới khao khát chứng minh mình cho mọi người biết tay bằng lối chơi bùng nổ”. Đấy cũng là một cách cầm quân mà người thầy phải hiểu từng giá trị của cầu thủ mình.

Tuy nhiên, Việt Thắng thì không nghĩ vậy mà lại nghĩ khác, thậm chí đôi lúc còn suy nghĩ... tiêu cực là thầy Calisto... đì mình. Chính vì thế mà Thắng luôn nghi ngại cách chơi của mình trong đội, trong cách nhìn của Calisto. Nhưng Việt Thắng đâu có hiểu rằng Calisto còn có nhận xét: “Khả năng anh ta còn tiến bộ hơn nữa nếu miệt mài nên tôi không cho anh ấy tự thỏa mãn với chính mình”.