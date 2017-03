“Ông Hải cho phép tôi được... ích kỷ”

“Ông Lê Thụy Hải đã cho tôi chơi đúng với sở trường của mình là di chuyển tự do và có quyền chơi bóng... ích kỷ để có thể tự tạo cơ hội và ghi bàn cho đội. Bên cạnh đó, tôi cũng có được những đồng đội chơi xung quanh tốt. Tôi nghỉ 10 vòng đấu vì chấn thương nhưng Bình Dương vẫn vô địch sớm một vòng đấu chứng tỏ đội của tôi là một đội bóng mà ai cũng biết ghi bàn. Đó mới là yếu tố quan trọng tạo nên nhà vô địch. Với chức vô địch lần hai liên tiếp này, người tôi nể nhất là HLV Lê Thụy Hải. Ông luôn nêu cao tinh thần tập thể. Ai tập luyện chăm và có phong độ tốt thì được ra sân và đó là nguyên nhân chính tạo nên sức mạnh mỗi khi đội xung trận. Ông ấy vẫn thường dặn chúng tôi: “Các anh là cầu thủ ngoại được nhận lương cao gấp nhiều lần so với cầu thủ nội nên các anh không có lý do gì để tỵ nạnh với cầu thủ nội. Các anh phải thể hiện một đẳng cấp cao hơn hẳn thì mới được ra sân. Còn nếu các anh chơi như cầu thủ nội thì chẳng ai thuê các anh làm gì!”. Ông ấy đã tạo ra một bầu không khí cạnh tranh lành mạnh trong đội nên luôn vượt qua được những lúc khó khăn...”.

Ông Hải nhận cúp ở ngay nơi người ta ruồng bỏ ông Hôm nay, ông Lê Thụy Hải sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch tại Đà Nẵng. Với ông thì không hạnh phúc nào lớn hơn được trao cúp tại đấy vì Đà Nẵng chính là nơi mà những nhà lãnh đạo đội bóng này ruồng bỏ ông dù ông đang giúp Đà Nẵng đi đúng hướng. Thực chất thì lần ra đi ấy ông Hải rất đau bởi người ta đề nghị ông đi vì sự cố SEA Games 23 năm 2005 và sợ bị ảnh hưởng. Ông Hải hiểu cuộc chơi khắc nghiệt ấy nên ông ra đi mà chẳng đòi bồi hoàn gì. Ba năm sau thì ông trở lại Đà Nẵng và nhận chiếc cúp vô địch lần hai cho Bình Dương ngay trên mảnh đất mà người ta ruồng bỏ ông. NH