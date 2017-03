Ông Trần Duy Ly: “Tố cáo sai sẽ gây rối loạn giải đấu”

Cơ quan điều tra đang thụ lý nhiều vụ việc

VPF và ban tổ chức giải đã gửi tất cả tư liệu cho cơ quan điều tra về những vụ nổi cộm gần đây như nghi án thủ môn Tấn Trường, Đình Luật tiêu cực, vụ trọng tài Võ Minh Trí bị đánh, cầu thủ ĐT Long An bị gạ gẫm bán độ, … Ông trưởng giải Trần Duy Ly cho biết Bộ Công an, Tổng cục An ninh đang thụ lý các vụ này và những yêu cầu phối hợp giữa các bên tiến triển tốt. Tuy nhiên, tiến độ đến đâu thì vẫn phải chờ cho đến khi cơ quan điều tra có quyết định chính thức.