“Ông trùm” Briatore rời Renault sau bê bối giải đua F1

Liên đoàn đua xe ô tô quốc tế (FIA) đang tiến hành điều tra cáo buộc cho rằng, tay đua Nelson Piquet Jr. của đội Renault đã được lệnh phải lái xe đâm vào tường trong chặng Grand Prix Singapore hồi năm ngoái để tạo điều kiện cho đồng đội Fernando Alonso về nhất chặng.

Các điều tra viên của FIA kết luận đã có đủ bằng chứng về gian lận của Renault và dự kiến, một buổi điều trần sẽ diễn ra vào ngày 21/9 tới đây, tại Paris. Renault có hạn chót đến cuối ngày hôm qua (16/9) để kháng cáo nhưng ngay buổi sáng cùng ngày, đội đua danh tiếng này đã phát đi một thông báo gây sửng sốt.

“Đội đua ING Renault F1 sẽ không biện hộ cho những cáo buộc của FIA liên quan đến chặng Grand Prix tại Singapore năm 2008. Renault cũng tuyên bố rõ rằng tổng giám đốc, ông Flavio Briatore, và giám đốc điều hành kỹ thuật, ông Pat Symonds, đã rời đội”.

Với động thái được hiểu như một sự “thú nhận” này, Renault có nguy cơ bị loại khỏi giải F1 tại phiên tòa ngày 21/9 tới đây. Đây là vụ scandal gây sốc nhất kể từ sau vụ McLaren Mercedes bị phạt 100 triệu USD ở mùa giải 2007 do sử dụng dữ liệu công nghệ bí mật của đội Ferrari do một cựu lãnh đạo của đội đua này chuyển cho.

Lời cáo buộc manh mún sau khi Renault sa thải tay đua người Brazil Piquet hồi đầu mùa giải. Tay đua này đã phản ứng bằng cách tố cáo lại đội đua. Việc yêu cầu một tay đua cố tình gây tai nạn là đe dọa mạng sống và sẽ bị cáo buộc vi phạm ở một cấp độ cao hơn. Piquet đã không kiếm nổi dù chỉ 1 điểm trong mùa giải năm nay cho đến khi bị sa thải khỏi đội Renault, sau chặng Grand Prix ở Hungari hồi tháng Bảy.

Cáo buộc của Piquet, cũng như nhiều tài liệu mà các điều tra viên của FIA thu thập được, đã bị rò rỉ trong tuần trước và được tờ International Herald Tribune đăng tải hôm 10/9. Tuyên bố của Renault hôm qua chưa phải là lời thú tội, và đội đua khẳng định sẽ không bình luận thêm cho đến khi phiên tòa ngày 21/9 tới đây kết thúc.

Trong lời cáo buộc, Piquet thuật lại quá trình các giám đốc đã yêu cầu anh đâm vào tường như thế nào để giúp một tay đua khác của đội Renault, Fernando Alonso, người đã về nhất chặng đua đó.

Vụ tại nạn xảy ra ngay sau khi Alonso vào pit stop. Trước đó, tay đua này đã phải xuất phát ở phía sau do hoàn thành vòng chạy thử không tốt. Sự cố đã khiến xe an toàn phải xuất hiện và lợi dụng việc một số xe khác thực hiện vào pit stop trong thời gian xe an toàn hoạt động, Alonso đã vượt lên. Sau khi xe an toàn kết thúc nhiệm vụ, Alonso đã nhanh chóng vượt lên cả đoàn đua để giành chiến thắng.