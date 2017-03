Paul Gascoigne tự tử hụt

Trong tình trạng say mèm, cựu tiền vệ một thời của đội tuyển Anh vào khách sạn, gọi nhân viên phục vụ mang lên một con... dao cắt thịt bò beefsteak. Nhân viên này nghi ngờ và đã báo cảnh sát đến can thiệp. Khi cảnh sát vào phòng mới phát hiện Gascoigne đang lõa lồ chìm trong bồn tắm mà miệng thì vẫn kêu réo: “Đem cocaine cho tôi! Đem cocaine cho tôi!”. Có khả năng lần này cảnh sát sẽ buộc phải đưa anh vào viện điều dưỡng tâm thần. Đã từ lâu, kể cả lúc còn chơi cho Newcastle và Lazio đến khi giải nghệ, Gascoigne từng có “tiền sử” say xỉn bét nhè và nhiều lần bị nộp phạt rất nặng.