Paul Nguyễn tiếp tục gây 'bão' đường đua xanh

Nội dung 100 m ngửa nam trước đây được xem là “địa bàn” thuộc quyền kiểm soát của kình ngư Trần Duy Khôi. Trong cuộc so tài tại chung kết, mặc dù Duy Khôi đã xuất sắc xô ngã kỷ lục 55”83 (kỷ lục cũ 56”31) nhưng kình ngư TP.HCM chỉ giành được ngôi á quân, xếp sau Paul Nguyễn đoạt HCV với thành tích tốt hơn 55”34. Như vậy, kỷ lục quốc gia mới ở cự ly 100 m ngửa nam được lưu tên Paul Nguyễn.



Kình ngư Việt kiều Paul Lê Nguyễn soán ngôi Trần Duy Khôi, nêu kỷ lục QG mới ở cự ly 100 m ngửa nam. ẢNH: SGGP

Trước đó, Paul Nguyễn cũng xuất sắc soán ngôi vô địch 50 m bướm của Hoàng Quý Phước để trở thành kình ngư đoạt năm HCV cho đoàn bơi lội “mới nổi” An Giang.

Tuy nhiên ở cự ly 200 m hỗn hợp nam, Trần Duy Khôi thực hiện “cuộc trả đũa ngọt ngào” khi biến Paul Nguyễn Thành bại tướng. Với thành tích 2’04”27, Trần Duy Khôi đem về chiếc HCV thứ bảy cho đoàn TP.HCM.

Trên đường bơi 400 m tự do nam, kình ngư Đà Nẵng Hoàng Quý Phước cũng kịp thời tỏa sáng trong ngày thi đấu thứ ba với hai chiếc HCV 100 m bướm và 400 m tự do nam. Thành tích 3’54”97 cự ly 400 m tự do còn giúp Quý Phước phá sâu kỷ lục QG mới (kỷ lục cũ 3’57”97) của chính anh.

Nội dung 4 x 200 m tự do tiếp sức nữ, bộ tứ kình ngư Phương Anh - Ngọc Thi - Ngọc Bích - Ngọc Quyên tiếp tục khẳng định vị thế số 1 sau chiến thắng hạ các đội Long An và Quân đội. Với thành tích 8’45”84, đội nữ TP.HCM đoạt chiếc HCV thứ tám duy trì ngôi vị dẫn đầu tổng sắp huy chương, xếp trên An Giang và Quảng Bình sau ngày thi đấu thứ ba.