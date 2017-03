Peter Sagan lên tiếng về vụ 'đình công' ở chặng 3 Tour de France

Kết quả chặng 3, ứng viên giải thưởng áo xanh chuyên về nước rút Peter Sagan (Tinkoff) cán đích ở vị trí thứ tư sau màn so kè nước rút tốc độ giữa Mark Cavendish (Dimension Data) và Andre Greipel (Lotto-Soudal). Tuy Sagan tiếp tục chiếm giữ áo vàng sau 3 chặng, hơn người xếp nhì trên bảng tổng sắp là Julian Alaphilippe (Etixx-Quickstep) 8 giây đồng hồ nhưng anh để mất chiếc áo xanh về tay Mark Cavendish.

Tại buổi họp báo, Sagan phát biểu về qui định “tam giác vàng” 3 km cuối của Liên đoàn xe đạp quốc tế UIC (nếu tay đua gặp sự cố sẽ được tính hoàn tất lộ trình với nhóm VĐV về đích): “Theo tôi đó là qui định tốt nhất dành cho xe đạp cũng như sự an toàn của các tay đua. Chặng đường bằng chỉ dành cho các tay đua chuyên về nước rút, những người thường làm chủ được tay lái và có tính toán hợp lý với những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên các ứng viên áo vàng vẫn lao vào cuộc tranh chấp nước rút đường bằng – chặng đấu không dành cho họ. Tại sao họ không chạy phía sau cho an toàn? Tôi không muốn chạy chung với nhóm ứng viên này, vì nó rất nguy hiểm. Tôi chỉ muốn an toàn cho tất cả các tay đua”.

Sagan dẫn chứng thêm: “Khi còn trẻ, tôi theo dõi nhiều cuộc đua trên truyền hình. Tôi không biết Lance Astrong tham gia bao nhiêu lần trong các cú nước rút nhưng ông ấy luôn lùi lại phía sau vì sự an toàn của mình. Đó là điều các ứng viên áo vàng nên làm ở những chặng đua đường bằng dành riêng cho nước rút như thế này”.

Giống như nhiều các tay đua khác, Sagan thi đấu rất nhàn hạ ở chặng 3 diễn ra hôm thứ Hai. Một chặng thi đấu có tốc độ rất chậm. Sagan đùa rằng: “Có thời điểm tôi muốn dừng xe, tận hưởng một ly cà phê trước khi bước vào giai đoạn quyết liệt của Tour de France”.

Chặng 3 dài 223 km đạt tốc độ trung bình 37,260 km/ giờ, chậm hơn 2 km so với tốc độ dự kiến. Có ý kiến cho rằng các tay đua “đình công” trong khi Sagan lại ám chỉ như vậy tất cả các tay đua đều có lợi trước khi bước vào những chặng ngắn (leo đèo) của Tour de France.

Sagan cho biết thêm: “Tôi không nghĩ rằng có một thỏa thuận đình chiến giữa các đội tranh chấp nhưng đó là một ngày thoải mái để chúng tôi thư giãn. Nếu chặng đua ngắn hơn, tốc độ sẽ cao hơn”.

Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) – người hôm qua vừa đua vừa ngáp dài ngáp ngắn nói: "Tui tin rằng chặng đấu dài như thế này không còn thuộc Grand Tour. Dài hơn 200 km như vầy là quá lỗi thời".

Chiều 5-7, chặng 4 dài nhất Tour de France 2016 (lộ trình 232 km) các tay đua sẽ khởi hành từ Saumur đến Limoges. Đây tiếp tục là một chặng đường bằng dành cho các tay đua nước rút tranh chấp giải thưởng áo xanh.