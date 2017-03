Phải sửa luật để trị kẻ phá hoại bóng đá

Hầu như trận đấu nào cổ động viên (CĐV) Hải Phòng cũng quậy phá và còn thách thức cả pháp luật. Đến lúc này thì những nhà điều hành bóng đá Việt Nam đã thấy rõ sự bất lực của gia pháp VFF.

Khoản 2 Điều 64 quy định về kỷ luật vi phạm an ninh, an toàn tại trận đấu của VFF có ghi: “Cảnh cáo và phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu ban tổ chức trận đấu không kịp thời can thiệp để xảy ra tình trạng đốt lửa, đốt pháo (bất kể loại pháo nào) trong sân vận động hoặc các sự việc khác làm hoang mang hoặc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khán giả, đội bóng. Nếu tái phạm, CLB, đội bóng có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc dời đến sân trung gian”. Nghĩa là chỉ có ban tổ chức (BTC) trận đấu phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm (đốt lửa, đốt pháo) do người khác gây ra.

Vòng 19, Hải Phòng đã từng phải thi đấu trên sân trung lập Quân khu 7 do để khán giả đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray nhưng vi phạm của các CĐV không dừng lại ở sân nhà và cả sân khách. Vòng 20 vào chiều 21-7, CĐV Hải Phòng lại tiếp tục đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy trận gặp Hà Nội T&T khiến BTC sân phải nộp phạt cho BTC giải 15 triệu đồng. Chiều 25-7 trên sân Hàng Đẫy, truyền hình quay cảnh một CĐV hay đội lốt CĐV Hải Phòng quậy phá bị lực lượng cảnh sát cơ động can thiệp với đủ mọi biện pháp nghiệp vụ như chống bạo động và dẫn ra khỏi sân.

Lực lượng cơ động lên tận khán đài dập lửa trong tiếng reo hò của các CĐV quá khích Hải Phòng. Ảnh: QUANG THẮNG

Nghịch lý là trước mắt BTC sân Hàng Đẫy (sân nhà của đội Hòa Phát Hà Nội) vẫn sẽ bị phạt nặng nề hơn khi để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng theo tính chất tái phạm.

BTC giải giờ cứ cứng nhắc thu tiền phạt của các BTC sân dù biết tỏng tòng tong đó là các CĐV Hải Phòng quậy phá khi đi sân khách.

Thay vì tìm biện pháp mạnh đánh thẳng vào những phần tử quá khích vi phạm, BTC cứ ôm mãi một cái luật cũ mèm đánh vào hầu bao của BTC sân. Mức phạt mà những BTC sân vẫn nói vui là “tiền hụi chết” sau khi thu được từ khoản vé không nhỏ cho những trận đấu có đội Hải Phòng.

Những sân bóng gần Hải Phòng như Vinh, Nam Định, Ninh Bình, Hàng Đẫy đã từng là nạn nhân của CĐV Hải Phòng và buộc phải nộp phạt vì không kiểm tra được những tép pháo nhỏ như cái hộp quẹt giấu trong người và cả ở quần trong. Thậm chí là được ngụy trang cho các em thiếu niên mang vào hay gói trong bọc nylon kín bỏ vào chính những bịch trà đá hay nước ngọt mà vẫn qua nhiều cửa kiểm soát sơ sài được thiết lập bởi nhân viên sở.

Nhắc đến chuyện pháo sáng và bạo loạn từ các CĐV Hải Phòng gây nên, có khi nào những nhà tổ chức hối hận với những bản án giơ cao đánh khẽ từ các mùa trước. Bản án khiến căn bệnh “rầy nâu lờn thuốc” ngày càng trầm trọng hơn và cứ tái đi tái lại ở các sân có đội Hải Phòng thi đấu.

Vậy tại sao không sửa luật để nghiêm trị những kẻ phá hoại bóng đá như đánh trực tiếp vào chính đội bóng có CĐV gây rối mà thế giới vẫn thường làm và thành công.

Vụ xử điển hình trên thế giới Đối với những nền bóng đá khác, chuyện CĐV đội nhà đi sân khách quậy phá chẳng phải là điều khó trị. Phạt nhiều trận, hết một giai đoạn phải thi đấu trên sân trung lập là điều vẫn thường thấy. Thậm chí là đánh rớt hạng của CLB ấy là phương thức người ta vẫn áp dụng mạnh tay. Vụ CĐV Juventus và Liverpool xung đột nhau trong trận chung kết cúp C1 châu Âu mùa bóng 1986 tại sân Heysel khiến 39 người chết, trong đó có 32 CĐV Juventus. LĐBĐ châu Âu UEFA đã xử rất rốt ráo. Sau khi điều tra UEFA biết CĐV đội bóng Anh là những người châm ngòi cho cuộc bạo động, lập tức treo giò Liverpool tất cả giải đấu quốc tế cấp châu Âu đến mùa 1990-1991 mới cho gia nhập lại. Bây giờ cái họa của CĐV Hải Phòng đi gieo rắc trên các sân khách khiến BTC sân phải gánh liên tục là điều khó chấp nhận. Tiếc là những nhà tổ chức cứ khoán cho các BTC sân chứ không chịu điều chỉnh khung hình phạt cao hơn, gắt gao hơn và thậm chí là đánh xuống hạng. Luật trong tay VFF, gậy cũng trong tay VFF nhưng vì sao không ai dám đưa ra biện pháp mạnh? T.PHƯỚC

GIA HUY