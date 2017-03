Phần ba của vở kịch vụng

Những ngày qua, Hội CĐV Việt Nam đang bàn nhau kế hoạch mua 19 chai rượu vang dán vào chữ “Rượu của lòng tự trọng” và chuyển đến cho 19 thành viên giơ tay biểu quyết trong cuộc họp Ban Chấp hành VFF chiều 22-12.

Đầu tiên cần phải đề cập đến cương vị của ông Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn là cán bộ của Tổng cục TDTT được Nhà nước đầu tư về nhiều mặt lại đang mang hàm vụ trưởng và được Tổng cục TDTT biệt phái cho làm tổng thư ký VFF theo đề nghị của LĐBĐ VN. Theo thông tin từ Bộ thì trong cuộc làm việc của ông Tuấn với Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL thì ông Tuấn đã hứa với tổ chức là ông sẽ từ chức tổng thư ký VFF và trở về cáng đáng công việc dang dở ở Tổng cục TDTT. Thậm chí là phía Tổng cục đã sắp xếp cho ông Tuấn công việc mới không kém phần quan trọng là phụ trách việc phát triển bóng đá Việt Nam cùng dự án phát triển thể trạng người Việt Nam tại Viện Khoa học TDTT. Thế nhưng mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ sau phần dàn xếp của Ban Chấp hành VFF.

Nghịch lý là việc chọn ông Tuấn làm tổng thư ký ở đầu nhiệm kỳ (ông Tuấn không thuộc Ban Chấp hành VFF) là do Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chọn, đồng thời ông Hỷ cũng là người xin Tổng cục TDTT cho ông Tuấn được biệt phái sang giúp LĐBĐ VN. Thế nhưng khi ông Tuấn từ chức thì ông Hỷ lại không quyết theo thẩm quyền của mình qua đơn từ chức mà lại chơi chiêu “tập thể quyết” và 100% thành viên đã quyết tín nhiệm ông Tuấn ở vị trí tổng thư ký.

Cùng với việc quyết để ông Tuấn ở lại là biểu quyết sa thải HLV Goetz của ban chấp hành. Ở đây cũng cần biết là việc nhận ông Goetz không do ban chấp hành quyết nhưng khi sa thải thì nó lại là “tập thể quyết” (!?).

Để giữ ông Tuấn ở lại thì ông Goetz phải làm “chốt thí”. Ảnh: XUÂN HUY

Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đã quyết định gắn với bóng đá và bỏ hết những hàm vụ đã được gầy dựng ở Tổng cục TDTT? Ảnh: XUÂN HUY

Nực cười ở chỗ trước đó trong phần kiểm điểm sau SEA Games thì tất cả đều cho rằng thất bại của U-23 Việt Nam là do lực lượng yếu, do con người kém chứ không phải do công tác huấn luyện hay tổ chức. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với quyết định sa thải HLV Goetz và cả lời đảm bảo của ông chủ tịch VFF với HLV Goetz trước ngày ông nghỉ phép.

Như thế là đã có những nước cờ được tính rất nhanh, rất vội và cũng rất vụng. Sự vụng về đã kéo sang cả đến bản thân người từ chức là ông Trần Quốc Tuấn khi được ban chấp hành tín nhiệm 100%, bởi ông Tuấn đưa đơn từ chức để trở về với công việc ở Tổng cục TDTT nhưng dự đại hội ban chấp hành lại ở tư thế được bầu (!?). Nói như nhiều người là nếu thực lòng quyết từ chức thì đố ai giữ được ghế của ông.

Hôm qua, trao đổi với tôi, một thành viên của Tổng cục TDTT tâm sự rằng Tổng cục cũng không hiểu ông Tuấn là người như thế nào giữa việc hứa với Tổng cục, với tổ chức và việc “lật kèo” ở Đại hội Ban Chấp hành VFF.

Ở đây không loại trừ có cả phần ba của màn kịch vụng bởi cấp trên về mặt nhà nước của ông Tuấn ở Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL rất mất mặt với việc cấp dưới được biệt phái sang lại chơi một canh bạc số phận như thế.

Ông Tuấn khác ông Hỷ (Chủ tịch VFF), ông Dũng, ông Trung (Phó Chủ tịch VFF) ở chỗ ông là người của Bộ, của Tổng cục và được biệt phái sang giúp VFF. Sự nghiệp về mặt nhà nước của ông Tuấn nói như nhiều người là rất xán lạn nhưng có thể việc “cãi” và “thất hứa” với Tổng cục sẽ làm ông Tuấn mất rất rất nhiều.

Đừng lừa dối chúng tôi nữa! Chúng tôi, người hâm mộ không phải là những đứa trẻ lên ba nên mong các anh ở VFF đừng lừa dối chúng tôi nữa. Thà là ông Trần Quốc Tuấn đừng từ chức và cứ ở lại điều hành nếu cảm thấy mình còn đóng góp hữu ích cho bóng đá Việt Nam. Đằng này các anh lại công bố việc ông Tuấn từ chức hôm trước rồi hôm sau họp đại hội các anh lại biểu quyết tín nhiệm giữ lại. VFF hay tồn tại “văn hóa biểu quyết” có phải vì lỗi tập thể nếu có tức là không cá nhân nào mắc lỗi cả? Tại sao việc giải quyết một lá đơn từ chức lại phải qua một tập thể thay vì chỉ là thông báo với tập thể? Tại sao việc một người đường đường tổ chức nhưng thấy được tín nhiệm rồi lại ngồi im không bảo vệ quan điểm của mình? Cái quan điểm đấy rất giống với quan điểm ban đầu ủng hộ HLV Goetz của các anh rồi sau đó lại cũng mượn tập thể để “sút” ông Goetz đi. Nếu là HLV Goetz, tôi sẽ đi ngay mà không cần phải lưu luyến gì vì sợ nhất là làm việc với những người nói một đằng, làm một nẻo. VŨ SINH NHẬT (Công ty Dutch Lady, Bình Dương)

NGUYỄN NGUYÊN