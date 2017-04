Phan Hoàng Thái đánh bại ngoại binh mặc áo đỏ Cúp TH

Phan Hoàng Thái cán đỉnh đèo Măng Đen mặc áo chấm đỏ "vua leo núi". ẢNH: MQ

Chặng đua dài 100 km, tâm điểm chặng đấu này là đỉnh đèo Măng Đen thuộc địa phận huyện Kon Plong – Kontum. Ngọn đèo có độ dốc 10%, cao 1.100 m so với mực nước biển. Nếu êkíp Dược Domesco Đồng Tháp, Anh Văn hội Việt Mỹ TP.HCM thi đấu cực kỳ xuất sắc ở chặng này do sở hữu nhiều tay đua đi đèo giỏi thì ngược lại, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thu hoạch kết quả không như mong đợi.

Các học trò HLV Trần Văn Quýt “như cá gặp nước” khi được đưa vào đường đèo. Lần lượt Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Nhựt Nam thậm chí tay đua yếu chân đèo Trần Nguyễn Minh Trí cũng đu bám các đối thủ rất quyết liệt. Lợi thế hơn người ngay lập tức được Dược Domesco Đồng Tháp tận dụng để tung ra mục tiêu của mình trên đỉnh Măng Đen.

Với những guồng chân mạnh mẽ, tài năng trẻ Phan Hoàng Thái kết hợp cùng với Nguyễn Tấn Hoài loại bỏ Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) cán đỉnh đèo Măng Đen đầu tiên. Với 8 điểm thưởng, tuyển thủ quốc gia chính thức mặc chiếc áo chấm đỏ kể từ chặng 10. Bám sát Thái trên bảng điểm “vua leo núi” là Tấn Hoài (6 điểm) và Loic (5 điểm).

Ở cuộc tranh chấp áo xanh, Lê Nguyệt Minh (TP.HCM) cũng đã hoàn thành rất tốt bài đua chiến thuật của HLV Đỗ Thành Đạt. Với cú rút thắng giải thưởng dọc đường, tay đua người Hóc Môn chính thức soán ngôi đầu của Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) vươn lên dẫn giải thưởng áo xanh. Bám sát Lê Nguyệt Minh (45 điểm) hiện thời là Nguyễn Tấn Hoài (42 điểm).



Sau ngôi nhất đèo của Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài cũng cán mức đến giành chiến thắng tại Kon Plong. ẢNH: TĐ

Chiến thắng 2 giờ 37’03” ở chặng 9 sau đó thuộc về Nguyễn Tấn Hoài. Hạng nhì thuộc về Loic và Nguyễn Trường Tài giành hạng ba.



Đoàn đua chia tay phố núi Pleiku. ẢNH: TĐ



Đoàn đua bắt đầu tiến vào chân đèo Măng Đen...



...trong sự chào đón nồng nhiệt của các em học sinh vùng sâu vùng xa Kontum. ẢNH: MQ

Như chúng tôi đã dự báo trước chặng 9, bảng tổng sắp đồng đội không có sự xáo trộn khi lần lượt Quân khu 7 (tổng thời gian 50 giờ 42’39”) vẫn ngự trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Mặc dù khoảng cách đã được Dược Domesco Đồng Tháp, Bikelife Đồng Nai thu ngắn nhưng với chỉ có mỗi Trần Lê Minh Tuấn cán mức đến trong tốp đầu, đội đua áo lính có khả năng lung lay ngôi nhất đồng đội.

Cùng với sự quật khởi của Dược Domesco Đồng Tháp, tay đua đang giữ áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bikelife Đồng Nai) cũng xuất thần không kém khi anh có mặt trong nhóm đầu đoàn đua, giữ vững ngôi vị số 1 giải thưởng vô địch cá nhân.

Ngày 18-4, các tay đua tạm nghỉ dưỡng sức tại Kon Plong trước khi tranh tài chặng 10 xuất phát từ Ba Tiêu (Ba Tơ) về TP Quảng Ngãi.

Ngày 18-4, nhà tài trợ Tôn Đông Á sẽ trao 100 triệu đồng cho trường Mẫu Giáo Sơn Ca ở Dakto - Tân Cảnh nhằm xây dựng một số khu vui chơi và nâng cấp nhà vệ sinh cho các bé.