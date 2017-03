Pháp huy động 90.000 cảnh sát chuyên nghiệp cho Euro 2016

Vòng chung kết Euro 2016 sẽ khai mạc vào ngày 10-6 và kéo dài đúng một tháng. Chủ nhà Pháp đã huy động lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp 90.000 người để kịp phản ứng với khủng bố, bạo động và các vấn đề an ninh khác.

Ước tính cho 2.500 lượt đến xem tổng cộng 51 trận đấu của Euro 2016 diễn ra ở 10 sân vận động của 10 thành phố khác nhau trên lãnh thổ Pháp.

Vụ khủng bố ở Paris sát sân Stade de France năm ngoái khiến 132 người chết đã đặt nước Pháp vào tình trạnh cảnh giác và hành động cao độ cho vòng chung kết này.

Tại các sân lớn khu vực Fans zone vẫn được tổ chức bên ngoài sân được đặt màn hình lớn để du khách không có vé vào sân vẫn được “tắm” trong không khí Euro. Đây chính là khu vực dễ bị tấn công nhất khi khủng bố dễ trà trộn vào.



Một đơn vị chống khủng bố bằng bom hóa học

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết: “Nước Pháp đặt Euro 2016 vào tình trạng sẵn sàng cao nhất và an ninh được thắt chặt nhất để kịp thời đối phó khủng bố, nạn hooligans và các mối manh động khác.

Trng số 90.000 cảnh sát thì có 77.000 cảnh sát phản ứng nhanh, chống bạo động, chống khủng bố, chống bom hóa chất… còn lại 13.000 đặc vụ mặc thường phục trà trộn trong đám đông cùng với 1.000 tình nguyện viên an ninh được huấn luyện kỹ. Bên cạnh đó còn có 10.000 lính quân đội Pháp sẵn sàng can thiệp khi cần.

Chi phí cho an ninh của vòng chung kết Euro 2016 lúc đầu dự tính chỉ 12 triệu euro, sau đó tăng gấp đôi để đảm bảo công tác an ninh. Ngân sách này do nhà nước Pháp và LĐBĐ châu Âu hỗ trợ.

Việc tổ chức các khu fans Zone nhiều lần khuyên nên dẹp bỏ vì dễ xảy ra tình trạng khủng bố. Tuy nhiên cuối cùng nó được quyết định mở để du khách giao lưu văn hóa trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt.

LĐBĐ châu Âu cũng khuyến cáo nếu tình hình nguy hiểm sẽ có những trận đấu không cho khán giả vào để tránh thiệt hại nếu có xảy ra nổ bom khủng bố.