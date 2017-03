Phát hiện thêm gần 1.000 vé giả xem giải U21 quốc tế

Liên quan đến vụ khám phá đường dây bán vé giả xem giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh niên, ngày 24-10, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã kiểm tra cơ sở in Kim Phước (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thu giữ gần 1.000 tấm vé giả vừa mới được in.

Cơ sở in Kim Phước bị công an phát hiện đang in vé giả Chủ cơ sở in Kim Phước là ông Huỳnh Phước (34 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) khai nhận in gia công cho 2 đối tượng không rõ danh tính, chỉ hưởng tiền công. Theo lực lượng chức năng, đặc điểm của vé giả là nhỏ hơn, màu sắc đậm hơn vé thật và hình ảnh logo trên vé không rõ ràng, không có dấu mộc tròn của Ban tổ chức giải. Vé giả bị công an thu giữ Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, trước đó, vào sáng 23-10, tại khu vực Tường ĐH Tây Đô (phường Lê Bình, quận Cái Răng), Công an quận Cái Răng đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang rao bán hàng trăm vé giả xem giải bóng đá nói trên. Các đối tượng này khai nhận số vé giả được một đối tượng tại TP HCM cung cấp với giá 40.000 đồng/vé. Sau đó, các đối tượng này bán lại cho người hâm mộ với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/vé. Thời điểm cận giờ thi đấu, giá vé này bị đẩy lên đến 150.000 đồng, 300.000 đồng, thậm chí lên đến 700.000 đồng/vé.