Phục hồi điều tra vụ gợi ý bán độ ở CLB Tiền Giang

Phúc Hiệp (bìa phải) và Nhật Tân (giữa), hai trong số bốn cầu thủ đã nhận được tin nhắn gợi ý bán độ - Ảnh: V.TR.

Theo ông Minh, sở dĩ đến nay mới điều tra vụ này bởi ở thời điểm đó nội tình CLB rất lủng củng. Cụ thể, HLV Nguyễn Văn Thịnh từ chức, Long Giang đòi ra đi, thua liên tục... nên CLB Hải Nhân Tiền Giang và Sở VH-TT&DL có đề nghị để các cầu thủ an tâm thi đấu, khi nào kết thúc giải rồi làm. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh chỉ cho tạm dừng điều tra đến hết giai đoạn 1.



Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trong các ngày 21, 22 và 24-2, bốn trụ cột của Hải Nhân Tiền Giang gồm: đội trưởng Quốc Anh, tiền đạo Phúc Hiệp, hậu vệ Nhật Tân và thủ môn Thanh Hải nhận được nhiều tin nhắn từ số máy 095... gợi ý “buông” cho TDC Bình Dương thắng sẽ nhận được 100 triệu đồng.



Theo báo cáo của CLB, khi nhận được tin nhắn đề nghị bán độ, các cầu thủ này không trả lời mà báo cáo HLV Nguyễn Văn Thịnh. Sau đó HLV Thịnh báo cáo lại giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng. Ông Hùng không báo cho chủ tịch CLB lúc đó là ông Hồ Thanh Sơn để có biện pháp xử lý mà chỉ gặp riêng các cầu thủ này nhắc nhở. Trận này Hải Nhân Tiền Giang thua TDC Bình Dương 1-2 trên sân nhà vào ngày 27-2.



Đáng lưu ý trong các tin nhắn mà bốn cầu thủ nói trên nhận được có một tin nhắn ngày 24-2 với nội dung: “Nếu các anh em trong tỉnh không đồng ý thì anh làm (với) mấy thằng ngoài tỉnh cũng vậy thôi”. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, khi nhận được các tin nhắn gợi ý bán độ, bốn cầu thủ này có nhắn tin, gọi điện trao đổi với số máy 095... chứ không phải “chỉ im lặng và báo cáo HLV trưởng” như họ tường trình. Công an Tiền Giang sẽ tập trung làm rõ nghi vấn này.



Ngoài ra, công an cũng sẽ truy lại một số trận “có nghi vấn” của CLB Tiền Giang ở Giải hạng nhất 2009. Đặc biệt là trận thua Tây Ninh 0-3 vào ngày 28-2-2009. Trận thua đáng ngờ này đã làm nhiều CĐV Tiền Giang phẫn nộ. Chủ tịch CLB yêu cầu HLV Nguyễn Kim Hằng phải giải trình nhưng ông Hằng lại... làm đơn từ chức! Một số cầu thủ của Tiền Giang có tên trong danh sách thi đấu trận này cũng sẽ được công an mời để lấy lời khai.



Trước hai trận cuối cùng của giai đoạn 1 Giải hạng nhất 2010 (gặp Bình Định và Đồng Nai), các điều tra viên cũng đã làm việc với một số trụ cột của Hải Nhân Tiền Giang nhằm phòng ngừa tiêu cực và động viên các cầu thủ thi đấu tốt. Kết quả, Hải Nhân Tiền Giang đã có 6 điểm từ hai trận này để tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng.