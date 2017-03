Phương Trâm đoạt ba HCV, phá một kỷ lục

Phương Trâm đoạt tổng cộng ba HCV cá nhân, một HCB tiếp sức đồng thời xô ngã kỷ lục lứa tuổi 14-15 cự ly 100 m bướm nữ.

Khởi động cự ly 400 m tự do, Phương Trâm so kè quyết liệt với Christie May (Singapore). Cả hai tạo nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục suốt lộ trình và với những sải tay mạnh mẽ hơn, Phương Trâm xuất sắc về đích trước đạt thành tích 4’26”04 giành HCV. Chưa dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục tạo nên màn “song đấu” ở cự ly 200 m hỗn hợp (14-15 tuổi). Và với sự nhỉnh hơn ở 50 m cuối, Phương Trâm một lần nữa đánh bại Christie đoạt HCV với thành tích 2’22”67. Thành tích của Trâm bám sát kỷ lục 2’22”05 của Ánh Viên đồng thời bỏ xa thông số của Christie đến gần ba giây.

Sau đó, Trâm lại tiếp tục thi đấu chói sáng đoạt chức vô địch 100 m bướm. Cùng với việc đưa kỷ lục cự ly này lên thông số mới 1’02”33 (kỷ lục cũ 1’02”43), Phương Trâm hoàn tất cú hat trick HCV cho đoàn chủ nhà trong ngày khai mạc.

Nếu Phương Trâm tỏa sáng ở các nội dung nữ thì ở giải nam, Trần Duy Khôi (lứa tuổi -18) cũng tỏa sáng với hai HCV cá nhân (100 m ngửa, 200 m hỗn hợp) và một ngôi vô địch tiếp sức (800 m).

Ngoài ra còn có những chức vô địch của Nguyễn Huy Hoàng (400 m tự do, 14-15 tuổi), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 m tự do, -13 tuổi), Nguyễn Minh Trí (50 m ếch, -13 tuổi), Trần Ngọc Thi (100 m bướm, -13 tuổi).