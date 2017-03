Phút 89 của Công Vinh

Anh đã khác xưa rất nhiều, không có kiểu phản ứng nông nổi kiểu như điện thoại “méc” chủ tịch VFF hay đính chính với báo giới mỗi lần gặp chuyện phiền phức. Thay vào đó là một Công Vinh khôn khéo hơn, ít phản ứng nhanh với giới truyền thông lại còn biết lèo lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình.

Không phải ngẫu nhiên mà Công Vinh từ chối chiếc áo số 9 được đồng đội ở Nghệ An nhường và thay vào đó anh chọn chiếc áo số 89. Vinh khéo léo lồng ghép việc “mất số” và chọn số mới đó là số 89 là số hạp. Con số đã mang lại may mắn cho Vinh như cái cách anh và SL Nghệ An bắt tay nhau vào phút 89, trước lúc V-League khóa sổ. Đó cũng là con số gắn với bàn thắng để đời ở AFF Cup 2008 mà Vinh mang cúp vàng Đông Nam Á về cho người hâm mộ với cú lắc đầu lịch sử.

Công Vinh luôn là cầu thủ của phút 89 cả trên sân lẫn ngoài đời với bộ mặt phớt tỉnh ăng-lê. Ảnh: XUÂN HUY

Cuộc sống của Công Vinh luôn bận rộn, đơn giản anh là chân sút có cá tính mạnh mẽ và luôn biết cách thu hút sự chú ý. Cách sống của Công Vinh thường có những khúc quanh bất ngờ, như hồi SL Nghệ An không đủ tiền giữ chân anh. Hay cái lần bẻ kèo ở phút 89, trước ngày bầu Hiển làm lễ tái ký hợp đồng với anh. Lần này là phút 89 Vinh tái ngộ bóng đá xứ Nghệ giúp cả hai phía vừa có tiếng vừa có miếng chứ không phải những kiểu rêu rao ngẩn ngơ sẽ đầu quân cho một CLB mang tên hãng bia của Nhật...

Nghiệp quần đùi áo số thường mỉm cười với Công Vinh và đi kèm là sự nổi tiếng lẫn điều tiếng không mời mà đến.

Giới hâm mộ thì háo hức chờ màn chào sân của Công Vinh trong màu áo quê hương và hy vọng anh đá khéo trên sân hơn là những lùm xùm ngoài sân cỏ. Năm qua Vinh được cái hợp đồng ẩn với bầu Kiên để bỏ Hà Nội T&T nhưng mất cả chì lẫn chài khi lên tuyển. Năm nay hy vọng phút 89 với đội bóng xứ Nghệ quê hương anh sẽ là cuộc tái hợp để mọi người còn nhận ra một Công Vinh đá bóng chứ không phải làm các sự kiện như giới showbiz.

CÔNG TUẤN