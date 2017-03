Qatar - Việt Nam 3-1: Giải hạn Doha!

Giải tỏa sức ép cho người “gác đền” Trận thua đậm trước Olympic Nhật Bản (rồi sau đó là Qatar) có nhiều nguyên nhân, trong đó có một vấn đề mà ai cũng dễ nhận ra, đó là phong độ của người “gác đền” Trần Đức Cường. Mắc lỗi trong 2/4 bàn thua ở trận gặp Nhật Bản, thủ thành người Đà Nẵng này đã không giấu được những căng thẳng về tâm lý trên gương mặt. Vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục ở hàng phòng ngự, tiền vệ và cả tiền đạo. Tuy nhiên, việc thay thế sửa đổi cũng không phải là quá khó vì ông Riedl còn một loạt những Tấn Tài, Quang Thanh, Quý Sửu, Minh Chuyên, Tiến Thành… để thử nghiệm và tìm ra sự hoàn thiện. Tuy nhiên, khi thủ môn không duy trì được phong độ thì sự thay thế sẽ chẳng dễ chút nào. Trong suốt từ đầu vòng loại Olympic Bắc Kinh, Đức Cường luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung thành, nhưng sau đoạn cuối V-League 2007 căng thẳng, mọi thứ đang dần đảo ngược. Liên tiếp mắc phải sai lầm ở những trận hoà Olympic Qatar và Saudi Arabia trên sân nhà, những bàn thua ở Agribank Cup và mới đây là 2/4 bàn thua trước Olympic Nhật Bản đã khiến cho thủ môn Đức Cường mất điểm... Theo lý giải của trợ lý Phạm Văn Hùng, những lỗi kỹ thuật vừa qua đang khiến cho tâm lý thủ môn Đức Cường luôn ở trạng thái bị ám ảnh. Chính sự nặng nề tâm lý đã khiến Đức Cường không còn giữ được sự bình tĩnh khi hứng chịu sức ép liên tục. Chưa kể, chấn thương cơ lưng của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn cũng phần nào ảnh hưởng lớn tới khả năng di chuyển, phán đoán các tình huống. Nếu thực sự Đức Cường đang bị nặng nề về tâm lý thì quả là đáng lo ngại cho lộ trình đi tới trận chung kết SEA Games 24 đã được vạch ra với U23 Việt Nam. Khi mọi sự thay thế đều không thể thu được hiệu quả tốt hơn, điều duy nhất mà HLV Riedl và trợ lý Phạm Văn Hùng có thể làm ở thời điểm này là tìm cách giải tỏa tâm lý mà Đức Cường đang phải gánh chịu trong suốt chuỗi trận vừa qua. HLV Sathianathan (Malaysia): “Olympic Việt Nam có nhiều điểm yếu” Tuyên bố trên nhật báo The Star hôm qua (21-11), HLV đội U23 Malaysia Sathianathan khấp khởi tiết lộ, điệp vụ bay đến Hà Nội ngắm giò cẳng U23 Việt Nam của ông đã thành công mỹ mãn. Ông Sathianathan nhìn nhận, U23 Việt Nam bị U23 Nhật Bản đánh bại chẳng có gì bất ngờ, bởi đội bóng xứ hoa anh đào có đẳng cấp vượt trội so với đội bóng của HLV Riedl. Chính Olympic Malaysia của HLV Sathianathan từng lại bại tướng dưới chân Olympic Nhật Bản khi bị khuất phục 1-2 ở vòng sơ loại thứ 2 - Olympic Bắc Kinh 2008. Thế nhưng vấn đề then chốt nhất chính là sự tự tin của HLV Sathianathan về cơ hội đả bại U23 Việt Nam ở trận khai mạc SEA Games 24. Ông Sathianathan nói: “Đội bóng của tôi có thể khai thác những điểm yếu đã bộc lộ của Olympic Việt Nam (U23 Việt Nam). Tôi tin rằng U23 Malaysia sẽ đánh bại U23 Việt Nam”. Dù tuyên bố thu lượm được nhiều thông tin, nhất là những điểm yếu của đội bóng do HLV Riedl dẫn dắt, nhưng HLV Sathianathan không tiết lộ cụ thể từng điểm yếu của U23 Việt Nam. Mặc dù tự tin có thể đánh bại U23 Việt Nam, nhưng HLV Sathianathan đã rất thất vọng khi 2 trận giao hữu gặp Yemen và Botswana của U23 Malaysia đã bị hủy bỏ. Ông Sathianathan than thở rằng ở khu vực Đông Nam Á, chẳng dễ dàng gì khi sắp xếp được một trận đấu giao hữu để rèn quân. Để lấp chỗ trống, U23 Malaysia sẽ có đá giao hữu với CLB đang chơi tại M.League là PKNS, sau đó là trận gặp U23 Indonesia vào ngày 24-11. Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 24, U23 Malaysia cũng đã liên tiếp nhận được sự động viên tinh thần của lãnh đạo thể thao Malaysia. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể Thao Dato’ Seri Azalina Othman mới có chuyến thăm trại tập huấn Wisma của U23 Malaysia để động viên tinh thần các tuyển thủ. Ông Othman yêu cầu các tuyển thủ phải chứng tỏ được họ đại diện cho cả một quốc gia. Nhất là khi bóng đá Malaysia đã chờ đợi quá lâu khi lần cuối đội bóng này đăng quang ngôi vô địch SEA Games là tại đại hội ở Kuala Lumpur năm 1989.