Quả Bóng vàng Việt Nam 2012: Quá hẹn vẫn lên

Sau hơn một tháng kiểm phiếu, ban tổ chức đã công bố danh sách cầu thủ có điểm số cao nhất trong số 40 đề cử ban đầu. Năm cầu thủ nữ gồm Ngọc Anh (Hà Nội), Kim Hồng (TP.HCM), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam), Kiều Trinh (TP.HCM); ba cầu thủ ngoại Antonio (XMXT Sài Gòn), Gonzalo (Hà Nội T&T), Merlo (SHB Đà Nẵng); ba cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi là Thanh Hào (Đồng Tháp), Phi Sơn (SL Nghệ An), Hoàng Thịnh (SL Nghệ An); ba cầu thủ trẻ nữ Tuyết Dung (Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam).

Đêm gala trao giải diễn ra lúc 19 giờ, ngày 7-5 tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM).