Quả bóng vàng VN 2014: Lần thứ ba của Thành Lương

Sau một năm tạm hoãn, Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng trở lại đúng vào tuổi 20 gây nhiều tiếng vang. Một chút khó khăn như trần tình của ban tổ chức là năm 2014 không phải năm thành công của bóng đá Việt Nam, nếu không nói còn nhiều nốt trầm.

Tuy nhiên, đây là năm chứng kiến cho sự mở đầu của một giai đoạn khôi phục niềm tin của giới hâm mộ với làng bóng nước nhà khi đội tuyển quốc gia, đội tuyển U-23, đội tuyển nữ có nhiều khởi sắc và đặc biệt là thành công của lứa cầu thủ U-19. Có những cá nhân, những cầu thủ trẻ tỏa sáng như là tấm gương của sự nỗ lực và hy vọng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Trong số 10 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng, các chuyên gia đều thấy sự nổi bật hơn của tiền vệ Phạm Thành Lương cả khi khoác áo Hà Nội T&T lẫn đội tuyển quốc gia. Anh đã góp công lớn cho chức á quân của đội nhà và với ý chí chiến đấu không mệt mỏi cùng một phong độ ổn định trên tuyển, Thành Lương sẽ nhận được rất nhiều ưu thế về chuyên môn.

Thành Lương (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên lại lễ trao giải Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: PHẠM QUANG HÀ.

Thêm những điểm cộng cho tiền vệ nhỏ con có cái chân trái khéo léo chính là tinh thần tương thân tương ái với một tính cách thân thiện, đặc biệt với nghĩa cử fair play giúp cổ động viên băng bó vết thương trên sân Malaysia vừa được báo Pháp Luật TP.HCM vinh danh. Nhiều khả năng nhất Thành Lương sẽ lần thứ ba đoạt Quả bóng vàng 2014 sau hai lần nhận giải vào các năm 2009 và 2011.

Những cái tên khác như Mạc Hồng Quân (An Giang), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) sẽ rất khó chen chân vào tốp ba bởi sự thiếu đồng đều giữa việc thể hiện mình ở CLB so với đội tuyển. Còn lại ba gương mặt Lê Công Vinh, Ngô Hoàng Thịnh (SL Nghệ An), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) có nhiều khả năng nhất cạnh tranh hai danh hiệu quả bóng bạc và đồng.

Văn Quyết đang chiếm nhiều ưu thế hơn khi là trụ cột của Hà Nội T&T về nhì V-League. Trên tuyển quốc gia, cầu thủ mặc áo số 10 lột xác kiểu khác với sự bùng nổ mới mẻ và hiệu quả dưới sự nhào nặn theo cách của HLV Miura. Mặt dù tuyển Việt Nam chỉ dừng lại ở bán kết AFF Cup nhưng sự mạnh mẽ và khôn ngoan của Văn Quyết đã đọng lại nhiều dấu ấn trong mắt giới chuyên môn.

Cuộc chạy đua tới danh hiệu Quả bóng đồng sẽ gay cấn nhiều hơn bởi sự đồng cân đồng lạng giữa hai cầu thủ xứ Nghệ cả về tình cảm lẫn lý lẽ chuyên môn. Nếu như Công Vinh dễ gây thu hút hơn từ hình ảnh thiện cảm cùng những bàn thắng ở đội tuyển thì Hoàng Thịnh lại xuất sắc trong màu áo Olympic vào vòng 16 đội tại Asiad và trở thành tiền vệ giữa trụ cột của tuyển quốc gia.

Chọn ai cũng xứng đáng!