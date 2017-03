Quân đội Trung Quốc tuyên bố có thể tiêu diệt khủng bố

Chính ông đã từng tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc có khả năng tiêu diệt bất kỳ âm mưu khủng bố nào trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Lời tuyên bố trên được vị tướng này nói đúng vào thứ Sáu rồi, tức một tuần trước lễ khai mạc.

Theo lời tướng Tian, hơn 34.000 bộ binh, 74 máy bay, 47 máy bay trực thăng và 33 chiến hạm đã được triển khai để đảm bảo an ninh. Ngoài ra còn có tên lửa phòng không, rađa và các loại thiết bị chống hóa chất cũng đã sẵn sàng. Bắc Kinh cũng đã dàn thêm gần 110.000 người bao gồm cả cảnh sát lẫn tình nguyện viên để củng cố vào lực lượng bảo vệ an ninh. Để chắc chắn hơn, Trung Quốc còn tuyên bố sẽ có thêm các lực lượng đặc biệt như không quân, lực lượng phòng thủ hóa chất và kỹ sư quân đội tham gia vào chiến dịch vì sự an toàn tối đa cho Olympic Bắc Kinh.