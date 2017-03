Quang Liêm có trận hòa thứ 5 liên tiếp

Wesley So sau 35 nước. Như vậy, kết thúc giai đoạn lượt đi Lê Quang Liêm vẫn tạm xếp ở nhóm thứ hai, tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Wesley So là kỳ thủ khá quen thuộc với Lê Quang Liêm. Cả hai đều là những tài năng của châu Á, cùng lứa tuổi, tuy nhiên so với Wesley So có phần chững lại thì Quang Liêm lại có những tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp.

Quang Liêm hòa trận đấu thứ 5 liên tiếp ở giải Spice Cup



Trong trận gặp Wesley So ở lượt đi này, kỳ thủ Quang Liêm được ưu thế đi trước (cầm quân trắng). Trong khai cuộc Queen's Pawn Game, cả hai đều tỏ ra khá thận trọng triển khai quân. Ngay ở nước 14, cả hai đã đổi quân hạng nặng (Hậu) khá sớm. Tình thế cân bằng duy trì đến nước 28 thì hình cờ hòa thấy rõ.

Ở hai bàn còn lại đều có tỉ số thắng thua. Kỳ thủ Ding Liren (2702) có trận thắng quan trọng trước Csaba Balogh (2664). Ở trận này, cả hai kỳ thủ đánh rất máu lửa. Tận dụng nước đi sai lầm của Csaba Balogh, Ding Liren đã biết tận dụng để giành chiến thắng chung cuộc.

Còn hạt giống số 1 của giải Maxime Vachier-lagrave (2705) cũng tận dụng nước đi yếu ở giai đoạn trung cuộc của đối thủ người Đức là Georg Meier (2646) để giành thắng lợi rất sớm sau 27 nước.

Sau 5 ván đầu tiên, Maxime Vachier-lagrave và Wesley So đang tạm dẫn đầu với 3 điểm có được. Bám sát phía sau là Lê Quang Liêm và Ding Liren với 2.5 điểm. Hai kỳ thủ Georg Meier và Csaba Balogh xếp cuối bảng với 2 điểm.

Trong giai đoạn lượt về, Quang Liêm sẽ có nhiều lợi thế hơn khi được cầm quân trắng trong 3 ván. Khoảng cách 0.5 điểm so với nhóm đầu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Quang Liêm. Do đó, nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch Quang Liêm phải tạo ra được đột biến thay vì lối đánh an toàn như các ván đã đấu ở lượt đi.

Theo Văn Tới (Dân trí)