Quang Liêm khép lại giải Fujairah với kết quả buồn

Sau trận thắng nghẹt thở ở vòng 7 để san bằng điểm số với nhóm đầu, Quang Liêm bước vào vòng 8 với tâm lý nhẹ gánh hơn so với các vòng đấu trước. Mặt khác, do chỉ phải gặp một đối thủ “nhẹ ký” nhất so với các kỳ thủ trong nhóm dẫn đầu khác nên hy vọng về một trận thắng của Liêm lại càng được củng cố.

Quang Liêm chỉ có được vị trí thứ 6 tại giải Fujairah



Tuy vậy, khi trận đấu diễn ra mới thấy rằng kỳ thủ người Ấn Độ - Sandipan Chanda (2596) không phải là một kỳ thủ dễ bị bắt nạt. Anh đã cho mọi người thấy rằng trận thắng ở vòng 6 trước hạt giống số 1 của giải Baadur Jobava (2710) không phải là do may mắn.

Kinh nghiệm trong 4 lần đọ sức với Liêm cách đây hơn 3 năm đã giúp cho Sandipan Chanda chuẩn bị đối sách rất tốt để bắt bài Liêm. Hầu hết ở các thời điểm của ván đấu, Sandipan Chanda luôn hơn hẳn Quang Liêm về thời gian. Ở giai đoạn chung cuộc, hai bên giằng co nhau rất nhiều và Sandipan Chanda luôn biết cách gây sức ép lên Liêm. Khó khăn lắm, Quang Liêm mới hóa giải dần để khi trở về tàn cuộc thế trận có phần dễ thở hơn.

Nhưng với sức ép về thời gian nên Liêm đi quân không được tối ưu. Với tình thế Hậu chống song Xe như ở ván 7 (nhưng vị trí của các quân cờ này khác nhau), Liêm đã không lặp lại chiến tích như ở ván 7 và đành chấp nhận thua ở tàn cuộc.

Trận thua này cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm dưới lẫn nhóm trên đã gián tiếp đẩy Liêm thụt lùi xuống vị trí thứ 9 trong BXH. Về cơ bản, Liêm đã hết cơ hội vào top 3 của giải. Do vậy, trận đấu cuối của Liêm xem ra rất thoải mái.

Gặp kỳ thủ đang dẫn đầu sau vòng 8 là Fedorchuk Sergey A. (Ukraina, 2652), Quang Liêm đã chơi rất tốt và kết thúc ván cờ này chỉ sau 49 phút. Với trận thắng này, Liêm đã có được tổng cộng 6 điểm. Dù cùng điểm với hai kỳ thủ xếp trên nhưng do chỉ số phụ kém hơn nên Liêm xếp sau. Top 3 kỳ thủ dẫn đầu giải sau cùng cũng chỉ hơn Liêm đúng 0.5 điểm. Trong đó kỳ thủ Ganguly Surya Shekhar (Ấn Độ, 2619) với 6.5 điểm và chỉ số phụ cao nhất đã lên ngôi vô địch.

Với mức Elo dao động không đáng kể (+0.1) và Rating performance (hiệu suất thi đấu tại giải) đạt 2703, gần xấp xỉ mức Elo Liêm là 2705, xem ra giải này cũng không quá tệ so với thực lực của Liêm. Tuy nhiên, có cảm nhận Liêm vẫn chưa vượt ra xa được cột mốc 2700+ và vẫn còn có thể ra vào cột mốc này thêm vài lần nữa.

Sau giải này, Quang Liêm sẽ có một thời gian xả hơi ngắn và ngay đầu tháng 1/2013 sẽ tiếp tục tham gia giải tuyển chọn 2 suất đầu tham dự World Cup 2013 (khu vực 3.3) ở Philippines, cũng như giải Gibraltar mở rộng tại Anh từ 21 đến 31/1/2013.

Theo Văn Tới (Dân trí)