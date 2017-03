Quang Liêm khởi đầu thuận lợi giải cờ vua châu Á 2013

Giải cờ vua châu Á lần thứ 12 năm nay diễn ra từ ngày 18/5 – 26/5/2013, tại khách sạn Midas và Casino (Pasay City, Philippines), quy tụ 77 nam và 40 nữ đến từ 14 Quốc gia (Bangladesh, Trung quốc, Guam, Indonesia, Ấn độ, Iran, Kazakhstan, Malaysia, Mông cổ, Philippines, Qatar, Singapore, Uzbekistan, Việt Nam).

Quang Liêm quyết giành vé dự giải thế giới





Đoàn Việt Nam tham dự giải này gồm các kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy, Trần Tuấn Minh (bảng nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Lê Thanh Tú, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Như Ý (bảng nữ).

Như mọi năm, giải có hai hạng mục thi đấu: cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Top 5 kỳ thủ bảng nam và vô địch bảng nữ ở thể loại cờ tiêu chuẩn sẽ được quyền tham dự World Cup vào tháng 8 năm nay ở Tromso (Nauy).

Xét về các đấu thủ ở bảng nam, việc có mặt trong top 5 là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Quang Liêm nếu như Liêm chơi đúng sức. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Liêm ở giải châu Á trước đến giờ chỉ là hạng 5, do vậy việc khát khao chinh phục danh hiệu ở giải này sẽ là động lực lớn cho Liêm thi đấu.

Ở bảng nữ, trong top 5 hạt giống của giải thì Tan Zhongyi (2483, Trung Quốc ) và Wang Jue (2401, Trung Quốc) đều đã có suất dự. Nhưng họ vẫn tiếp tục thi đấu để hỗ trợ cho các kỳ thủ khác của nước họ. Ngoài ra còn có nhiều kỳ thủ mạnh khác cũng tham dự giải này do chưa có suất dự. Vì thế, việc cạnh tranh tấm vé duy nhất ở bảng nữ xem ra rất khó khăn cho các nữ kỳ thủ của chúng ta.

Tuyển Việt Nam chúng ta, chỉ có Trường Sơn và Thanh An là đã có vé dự World Cup do vô địch giải đấu khu vực (Zone 3.3). Cho nên ở giải đấu này, Trường Sơn và Thanh An sẽ là vật cản địa các đối thủ khác, cũng như tiếp sức cho các kỳ thủ chúng ta để giành thêm nhiều tấm vé để dự World Cup nữa.

Ngày ra quân đầu tiên, cả Quang Liêm, Trường Sơn và Văn Huy đều giành thắng lợi. Bên bảng nữ, hầu như tất cả các kỳ thủ của chúng ta đều giành chiến thắng. Chỉ có duy nhất lão tướng Thanh An là bị đối thủ yếu hơn cưa điểm.

Vòng 2, Quang Liêm gặp kỳ thủ số hai của đất nước Mông Cổ là GM.Tsegmed Batchuluun (2507). Còn Trường Sơn lại sớm phải thi đấu với đồng đội Văn Huy.

Ở bảng nữ, sẽ có rất nhiều điều đáng chú ý ở vòng 2. Nữ kỳ thủ Mai Hưng (WIM, 2284) cầm quân trắng gặp kỳ thủ đang xếp số 1 lứa U18 thế giới người Trung Quốc là Guo Qi (WGM, 2439). Đây là nữ kỳ thủ có rất nhiều bước tiến trên BXH của FIDE kể từ 9/2010 trở lại đây và được xem là thần đồng của Trung Quốc hiện nay. Trong khi đó, Như Ý (WIM, 2222) sẽ phải rất vất vả khi hậu thủ trước hạt giống số 1 của giải Tan Zhongyi.

Theo Văn Tới (Dân trí)