Quang Liêm: “Tôi mong cờ vua Việt Nam được đầu tư nhiều hơn

Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi giành ngôi vô địch thế giới nội dung cờ chớp?

Thú thật đến tận bây giờ tôi vẫn không tin là mình lại giành chức vô địch. Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể giành chức vô địch thế giới. Đây là giải đấu quy tụ rất nhiều cao thủ trong làng cờ vua thế giới, nên ngay từ đầu tôi chỉ đặt ra mục tiêu giữ vững hạng 7 như giải này năm ngoái. Chiến thắng khiến tôi rất bất ngờ và đó là một vinh dự quá lớn với cá nhân tôi.

Quang Liêm được chào đón nồng nhiệt ngày về nước





Như Liêm nói, rõ ràng giải lần này là những cuộc đấu trí, đầy sức đầy cam go. Liêm cảm thấy khó khăn ở ván đấu nào nhất và có thời điểm nào Liêm cảm thấy mình sẽ không thể lên ngôi vô địch được?

Đây là nội dung cờ chớp và nếu bạn thực hiện một sai lầm nhỏ, bạn sẽ mất tất cả. Tôi đã mất liền 2 điểm trước các đối thủ đang cạnh tranh ở những ván đấu cuối. Có vẻ lúc đó tôi có dấu hiệu về tâm lý. Tuy nhiên, tôi đã nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh và bản lĩnh, thi đấu đến những ván cuối cùng, không đặt nặng về kết quả. Khi ở Việt Nam, tôi vẫn thường nói với các kỳ thủ trẻ rằng họ cần phải vững vàng ở những thời điểm quyết định. Môn cờ vua vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất lớn tới những từng nước đi và chỉ cần một sai lầm nhỏ là bạn sẽ thất bại. Thật vui là ở 2 ván quyết định cuối cùng, tôi đã lấy lại được thăng bằng và giành kết quả tốt.

Trong 30 ván đấu, đâu là ván bước ngoặt với Liêm?

Tôi nghĩ ở một giải đấu chỉ diễn ra trong 2 ngày với 30 ván đấu, thì ván đấu nào cũng rất quan trọng. Tôi luôn dành sự tập trung cao nhất trong từng ván đấu, chuẩn bị kỹ về tâm lý và cả thể lực.

Theo đánh giá của cá nhân tôi, ván đấu 24 gặp nhà vô địch thế giới cờ chớp người Nga Alexander Grischuk là khó khăn nhất. Đây là đối thủ rất mạnh và đang là đương kim vô địch giải đấu, có lối đánh chủ động và hiện đại. Do bị tâm lý, nên tôi đã để thua 2 ván trước, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại và giành chiến thắng chung cuộc. Chính chiến thắng đó đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.

Ngoài ra, trận đấu cũng quan trọng không kém quyết định tới chức vô địch là ở ván đấu cuối cùng gặp đối thủ Movsesian. Tuy nhiên, tôi không phải là người tự quyết được ngôi vô địch khi kỳ thủ người Ukraine Ruslan Ponomariov ở bàn bên có cùng điểm số. Trước ván đấu này, cả hai đều có cơ hội giành ngôi vô địch khi cùng có 19,5 điểm. Tuy nhiên, Ruslan Ponomariov có lợi thế vô cùng lớn khi hơn tôi về hệ số phụ. Vì thế, tôi buộc phải giành chiến thắng và chờ đối thủ sảy chân.

Tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình là chiến thắng trước Movsesian. Đó là một chiến thắng đầy khó khăn khi Movsesian chơi rất hay, nhưng tôi lại chớp cơ hội rất tốt ở những thời điểm quyết định. Nhìn sang bàn bên cạnh, thấy Ruslan Ponomariov hòa với đối thủ của anh ta, tôi đã rất vui và hạnh phúc khi có chức vô địch nghẹt thở.

Việc có người đồng đội Trường Sơn cùng thi đấu chắc chắn đã khiến Liêm tự tin hơn rất nhiều. Còn về mặt chiến thuật, cả hai đã chuẩn bị như thế nào để cùng có kết quả tốt nhất?

Chúng tôi có tập luyện, chơi cờ cùng nhau và qua internet. Điều đó giúp chúng tôi học hỏi được nhau nhiều hơn trước giải đấu này. Ở 2 ván đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã chủ động hòa nhanh. Tôi cho rằng ngay cả chiến thắng cũng chưa chắc giành ngôi vô địch. Chính vì thế, chúng tôi đã hòa nhanh để dành sự tập trung cho các trận khác, đó cũng là một thuận lợi khi Việt Nam có 2 kỳ thủ tham dự giải này. Tôi cũng rất vui khi Trường Sơn giành vị trí hạng 5 chung cuộc. Đó cũng là một thành tích rất tốt.

Ở lễ trao giải, Liêm đã có nhiều mơ ước với cờ vua Việt Nam. Liêm có thể chia sẻ lại những mong muốn này của mình với người hâm mộ khi về quê nhà?

Tôi còn nhớ nhu in báo chí nước ngoài đã hỏi tôi rằng: “Bạn đã mặc bộ đồ thể thao có in lá cờ Việt Nam trong tất cả các ngày thi đấu của giải. Đây có phải là cách để bạn nói lên niền tự hào về dân tộc bạn?”. Tôi trả lời: Chắc chắn là như vậy rồi. Tại giải này, tôi chỉ mặc bộ đồ đó và điều này không chỉ là niềm tự hào, mà còn mang lại may mắn cho tôi.

Còn điều mà tôi luôn mơ ước, chính là phong trào phát triển cờ vua Việt Nam cần có những đầu tư để đột phá. Khó khăn lớn nhất là việc tìm được nhà tài trợ. Không may là cờ vua không phải là môn được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích, như bóng đá chẳng hạn. Vì thế, tôi hy vọng thành công của mình sẽ tạo cú hích cho sự phát triển của môn cờ vua tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng, chức vô địch thế giới của tôi sẽ giúp cho môn cờ vua ngày được phổ biến rộng rãi hơn tại Việt Nam.

Kế hoạch sắp tới của Liêm là gì?

Tôi sẽ chuẩn bị tập trung cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á diễn ra tại Hàn Quốc sắp tới. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị cho World Cup tại Na Uy vào tháng 8 và SEA Games 27 cuối năm nay.

Xin chúc Liêm thành công!

Theo Bằng Tường thực hiện (Dân trí)