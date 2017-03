Quang Liêm vượt lên dẫn đầu

Ván này Quang Liêm cầm quân trắng chủ động tấn công Salgado Lopez Ivan (elo 2606), tạo sức ép lên Tây Ban Nha ngay từ nước cờ khai cuộc. Và chỉ với 42 nước đi, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã buộc Salgado ký vào biên bản chấp nhận thua cuộc.

Nếu như ở ván 3, Quang Liêm (4 điểm) bằng điểm với Adams Michael và Maxime chấp nhận xếp sau do kém 0,1% chỉ số hiệu quả (rating performance) thì sau ván 4, Lê Quang Liêm đã chính thức vươn lên chiếm giữ ngôi đầu nội dung master.

Cùng bất bại sau bốn vòng đấu, ngoài Quang Liêm còn có Vitiugov Nikita (Nga, elo 2694), Swiercz Driusz (Ba Lan, elo 2627), Iturrizaga Eduardo (Venezuela, elo 2650). Điều thú vị là bốn kỳ thủ này sẽ đối đầu nhau tại vòng đấu thứ 5. Quang Liêm so tài cùng Iturrizaga trong khi Vitiugov đối đầu với Swiercz Driusz. Ở nhóm dưới kém tốp đầu 0,5 điểm, các siêu đại kiện tướng quốc tế Ivanchuk (Ukraine, elo 2758), Kamsky (Mỹ, 2740), Navada David (CH Czech, elo 2710)… cũng đang tăng tốc mạnh mẽ nhằm lật đổ nhóm dẫn đầu.

+ Diễn biến tại vòng 5 giải đấu vòng loại World Cup 2013 khu vực 3,3 (tranh tài tại Philippines), Nguyễn Thị Thanh An (4,5 điểm) tiếp tục trụ vững ngôi đầu sau chiến thắng trước Nguyên Thảo. Ván đấu thứ sáu, Thanh An sẽ đối đầu kỳ thủ người Indonesia Medina Aulia (elo 2309).

Nội dung nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2631) sau một ngày vượt lên dẫn đầu bất ngờ để mất ngôi vị về tay So Wesley (Philippines, elo 2682) do bị Laylo Darwin (Philippines, elo 2491) cầm hòa. Kém So Wesley 0,5 điểm, kỳ thủ Việt Nam sẽ gặp đối thủ nhà Paragua Mark (elo 2519) tại ván đấu thứ sáu.

MINH QUANG