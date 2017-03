Quế Ngọc Hải: Đáng thương hay đáng tội?

Việc Quế Ngọc Hải có pha vào bóng triệt hạ đồng nghiệp và sau đó là những hình ảnh ăn năn hối lỗi tạo nên những sự khác biệt về tình cảm của mọi người trong dư luận. Người thì cho rằng nên tha lỗi vì Hải lần đầu tiên phạm lỗi như vậy và Hải có đóng góp cho hai đội tuyển quốc gia và đặc biệt là trụ cột hàng phòng ngự trong những trận vòng loại World Cup tới đây. Án phạt cũng biết lách luật và tạo điều kiện cho cầu thủ này lên tuyển ở vòng loại World Cup.

Có điều, xâu chuỗi những pha bóng triệt hạ đối phương, người ta giật mình khi thấy cầu thủ SL Nghệ An chiếm đa số. Những vụ điển hình đều do những cầu thủ SL Nghệ An thực hiện với cách vào bóng rất nguy hiểm.





Không chỉ Quế Ngọc Hải (nằm) mà các cầu thủ khác cũng nổi tiếng với lối đá rắn bạo lực. Lỗi không do cá nhân cầu thủ mà do cả một quá trình đào tạo, giáo dục. Và điều này cần tránh ghép với tính truyền thống của một đội bóng. Ảnh: QUANG THẮNG

Suy cho cùng những Đình Đồng, Huy Hoàng và gần đây nhất là Quế Ngọc Hải đều là nạn nhân của một “phong cách” đá rắn kiểu dằn mặt đối phương. Điều mà chính những nhà lãnh đạo bóng đá Nghệ An và các HLV cần thay đổi trong suy nghĩ hay trong những phát biểu. Không thể lấy quan điểm bóng đá là môn giành cho những người dũng cảm rồi bật đèn xanh cho cầu thủ mình đá rắn đá hủy hoại đồng nghiệp. Cũng không thể nói rằng vì cầu thủ Nghệ An thi đấu nhiệt tình và máu lửa bởi nhiệt tình, máu lửa khác hoàn toàn với bạo lực, chặt chém.

Không ai không mềm lòng khi Quế Ngọc Hải tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận, thậm chí là hoảng loạn khi đứng trước gia đình của nạn nhân Anh Khoa để xin lỗi. Tuy nhiên, ai đã tiếp tay cho Hải, Huy Hoàng, Đình Đồng… triệt hạ đối phương trong đau đớn ấy mới là vấn đề. Nhìn nhận một cách sòng phẳng thì đó không phải là tai nạn. Vì một pha vào bóng như thế đều có sự chuẩn bị và chủ định.

Nói thế không phải để tăng tội cho Ngọc Hải nhưng cần phải tìm ra cội nguồn để có những hướng giải quyết hiệu quả trong cách đào tạo hơn là chỉ lên án một cá nhân như Ngọc Hải. Bởi suy cho cùng Ngọc Hải cũng là một nạn nhân của sự chỉ bảo sai lầm từ các HLV đào tạo nên Hải mà thôi.

Trong con người của Hải đang tồn tại cái “thiện” lẫn cái “ác”. Có thể từ nay cầu thủ này sẽ cạch đến già khi tận mắt thấy hình ảnh người đồng nghiệp Anh Khoa với cái gối và “ống đồng” tréo ngoe vì cú đạp hủy diệt của mình. Nhưng vấn đề là phải ngăn chặn những Huy Hoàng, Đình Đồng, Ngọc Hải khác trong tương lai mới là điều quan trọng.

Chuyện của Quế Ngọc Hải và xâu chuỗi những cầu thủ SL Nghệ An trước đây có lẽ ban kỷ luật cần đánh vào một điều lớn hơn đó là chế tài thật nặng không chỉ cầu thủ mà cả HLV lẫn trọng tài nữa thì mới có thể chạm đến những phần gốc của vấn đề.