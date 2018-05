Các 'cuộc đua' an bài sớm, Premier League quá nhàm chán

Vòng đấu cuối cùng Premier League sẽ diễn ra vào 21 giờ đêm nay (13-5) nhưng mọi cuộc đua gần như đã có kết quả. Chức vô địch Premier League đã có chủ từ giữa tháng trước và nó thuộc về Man City của Pep Guardiola.

Manchester City đã vô địch ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 từ giữa tháng trước.



Cuộc đua xuống hạng cũng đã an bài, trong khi các suất tham dự Champions League, Europa League cũng gần như đã xác định được chủ nhân. Chỉ còn duy nhất vé dự Champions League cuối cùng là cuộc cạnh tranh giữa Liverpool và Chelsea. Tuy nhiên, cuộc đua này cũng không căng thẳng như chờ đợi khi mà Liverpool nắm quá nhiều lợi thế trước vòng đấu cuối cùng.

Hiện Liverpool đang đứng thứ tư, hơn Chelsea xếp thứ năm hai điểm (72 so với 70). Vấn đề là Liverpool đang có hiệu số vượt trội so với Chelsea (+42 so với +27). Vì thế, chỉ cần một trận hòa trên sân nhà Anfield trước Brighton & Hove Albion là thầy trò Kloop đạt được mục tiêu nằm trong top 4. Việc Chelsea thắng Newcastle trên sân khách với cách biệt 15 bàn còn Liverpool mất điểm ở vòng cuối là điều gần như không thể xảy ra.

Vậy nên Chelsea chỉ còn cách thắng Newcastle và cầu mong Brighton & Hove Albion chơi hết mình thắng Liverpool thì The Blue mới lách qua khe cửa hẹp giành vé dự Champions League mùa tới. Đây là điều kiện được xem là cũng quá khó với thầy trò Conte.

Cả Liverpool lẫn Chelsea đều còn những mục tiêu khác để theo đuổi. Trong khi Liverpool còn thi đấu với Real Madrid tranh chức vô địch Champions League thì Chelsea cũng đối đầu với Man United trong trận chung kết FA Cup.

Chelsea gần như chắc chắn thất bại trước Liverpool trong cuộc đua giành suất cuối cùng dự Champions League mùa tới.



Nhà vô địch Man City, Manchester United, Tottenham đã nắm ba suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Ở cuộc đua “hạng 2” cũng đã xác định ba chiếc vé chính thức dự Europa League mùa tới. Theo đó, Arsenal (60 điểm) giành suất chính thức, còn Burnley (54) điểm dự vòng loại. Suất còn lại sẽ thuộc về Liverpool hoặc Chelsea.

Ba suất xuống hạng Premier League mùa này cũng đã được xác định và nó thuộc về Swansea City (33 điểm), West Brom (31 điểm) và Stoke City.

Man City vô đối ở Premier League mùa này và thầy trò Pep Guardiola vẫn còn mục tiêu thắng Southampton để đạt cột mốc 100 điểm.



Swansea trên lý thuyết họ vẫn còn cửa trụ hạng khi chỉ thua Southampton (36 điểm) đúng 3 điểm. Nhưng hiệu số của Swansea kém Southampton quá xa (-27 so với -18). Swansea cần phải thắng đậm ở vòng cuối trước đội cuối bảng Stoke City, đồng thời cầu mong nhà vô địch Man City cũng thắng đậm trên sân của Southampton.

Với thực tế như vậy, vòng cuối Premier League mùa giải năm nay đã không có nhiều điều đáng phải chờ đợi. Và có thể nói đây là mùa giải nhàm chán nhất của giải đấu được xem là số một hành tinh, khi kết cục của các cuộc đua gần như đã an bài khi mùa giải còn chưa kết thúc.

