Đức bị loại, fan hâm mộ trút hết giận dữ lên Ozil

Kết quả Hàn Quốc thắng 2-0 tuyển Đức, chắc hẳn là một tỷ số không ai có thể nghĩ đến. Trận thua này khiến fan hâm mộ của tuyển Đức cực sốc và họ không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Thay vì cùng chia buồn với các cầu thủ đang mắt ướt trên sân sau trận thua tức tưởi, thì ngược lại fan tuyển Đức lại trút cơn thịnh nộ lên chính những cầu thủ của đội tuyển nước nhà.

Ozil vô tình trở thành bia đỡ đạn cho tập thể tuyển Đức trước người hâm mộ nước nhà.



Cầu thủ được các fan hâm mộ quá khích chọn để trút giận là ngôi sao đang khoác áo CLB Arsenal, Mesut Ozil. Cụ thể sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các fan hâm mộ tuyển Đức tràn ra đường hầm của sân vận động với mong muốn trừng trị người có nhiệm vụ chính tiếp đạn cho những cổ xe tăng ở mùa World Cup này.

Để tránh cơn cuồng nộ từ người hâm mộ, Ozil phải nhờ đến lực lượng an ninh đi theo bảo vệ an toàn cho ngôi sao 30 tuổi này. Lý do người hâm mộ đội tuyển Đức trút giận lên Ozil là vì họ cho rằng Ozil chơi dưới sức, và lười di chuyển.

Chắc hẳn giờ đây Ozil chỉ ước đồng hành trên hàng công cùng mình là Klose và đồng đội cũ của anh tại Arsenal Podolski.



Sau trận thua những lời chỉ trích đổ dồn lên đầu của Ozil. Một fan hâm mộ hậm hực viết trên trang cá nhân mình rằng “Ozil có phải là cầu thủ lười di chuyển nhất mọi thời đại không?”

Việc chê trách Ozil thậm tệ là có phần hơi bất công với anh, bởi tính tại thời điểm hiện tại Ozil là cầu thủ có số đường chuyền kiến tạo nguy hiểm nhiều nhất với 7 đường chuyền. Nhưng tất cả đều không được hàng công của tuyển Đức tận dụng triệt để.

Trách Ozil cũng có phần oan, bởi đối tác trên hàng công với anh tại World Cup này không còn những tay săn bàn thượng hạng như Klose, trong khi Muller lại quá sa sút.

Những đường dọn cỗ hoa mỹ của Ozil vẫn còn đó nhưng những người hiểu ý anh bây giờ đã không còn.



Sau kì World Cup thất bại này, tuyển Đức cần nhìn nhận lại hàng công của mình, qua đó tìm những cái tên sang giá để lắp đầy chỗ trống mà Klose để lại thay vì chĩa mũi giáo về phía Ozil.