Hòa thất vọng, MU chìm sâu trong khủng hoảng

Trước vòng 13 Premier League, MU đang tụt lại khá xa so với Top 4 với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp thứ 4 Tottenham, sau trận họ thua Man City 1-3. Gặp Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford là cơ hội để thầy trò HLV Mourinho có thể rút ngắn khoảng cách với tốp đầu.



MU bị Crystal Palace níu chân.

45 phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn với màn đôi công của hai đội. Bên phía M.U, tiền đạo người Pháp đang có phong độ cực cao Anthony Matial liên tục có những pha dứt điểm làm khổ sở hàng thủ Crystal Palace.

Trong khi đó, Crytal Palace cũng có nhiều phen khiến khung thành De Gea gặp sóng gió. Zaha, người cũ của MU là cầu thủ chơi tích cực nhất trong đội hình của Crystal Palace. Anh làm cả nhiệm vụ dứt điểm lẫn kiến tạo nhưng Crystal Palace lại không đủ sắc bén để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Man Utd. Khi lưới của De Gea rung lên từ pha đánh đầu cận thành phút cuối hiệp một của Kouyate thì trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.



Sanchez vào sân cũng không thay đổi được tình hình.

Cơ hội rõ ràng nhất của MU trong hiệp 1 là pha đánh đầu cận thành vào khung thành bỏ ngõ của Smalling nhưng lại đi ra ngoài đầy đáng tiếc. Hiệp 1 kết thúc với thế trận đôi công rất hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Man United bắt đầu tăng tốc tìm kiếm bàn thắng. Họ liên tục dồn ép đội khách nhưng trong một ngày kém duyên, hàng công MU không sao xuyên thủng được mành lưới thủ thành Henessey. Trong hiệp 2, Lukaku đã một lần đưa bóng vào lưới Crystal Palace nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.



Mourinho thất vọng.

Ở chiều ngược lại, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea thì lưới của MU đã rung lên trước những pha tấn công cực kỳ sắc lạnh của cầu thủ Crystal Palcace.

Hòa thất vọng 0-0 trước Crystal Palace, MU tiếp tục để các đội trong tốp đầu gia tăng khoảng cách khi mà Liverpool cùng Man City đều có chiến thắng dễ dàng lần lượt 3-0 và 4-0 trước chủ nhà Watford và West Ham.



Lievrpool, Man City đều thắng sân khách, trong khi MU lại hòa trên sân nhà.

Đội hình ra sân của hai đội:

Man United: De Gea, Darmian, Smalling, Lindelof, Young, Matic, Pogba, Mata, Lingard, Martial, Lukaku

Crystal Palace: Hennessey, Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Van Aanholt, McArthur, Milivojevic, Kouyate, Meyer, Townsend, Zaha

Kết quả Premier League:





Bảng xếp hạng Premier League: