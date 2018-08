Khai mạc giải Ngoại hạng Anh: Giấc mộng bá vương!

Ly kỳ bản quyền giải Ngoại hạng Anh Vào giờ chót, VTVcab mới khẳng định có bản quyền Premier League 2018-2019 do trục trặc từ phía đối tác. Nguyên do Công ty MP&Silva chuyên kinh doanh bản quyền phát sóng các giải đấu lớn nợ tiền ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh nên tuyên bố phá sản và đương nhiên bị cắt sóng. Khổ nỗi trước đó VTVcab đã thanh toán đầy đủ tiền mua bản quyền mùa 2018-2019 nhưng gần đây không thể liên lạc với MP&Silva. May mắn là VTVcab đã liên hệ trực tiếp với đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình của phía Anh và vừa đạt thỏa thuận hợp đồng ký ngày 10-8, chỉ một ngày trước giờ khai mạc, đồng thời sẽ kiện MP&Silva ra tòa về những thiệt hại kinh tế.