Quyền sinh sát!

Do tính chất quan trọng của trận đấu tại Lạch Tray, ban tổ chức đã bố trí hẳn một tổ trọng tài chuyên nghiệp ở V-League xuống “cầm cân nảy mực”.

Những ngày qua, Hải Phòng đã phải chịu nhiều sức ép xung quanh những tin đồn thất thiệt như việc CLB đã chậm trả tiền lương đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cầu thủ.

Về phía Đồng Nai, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh, bà Huỳnh Thị Nga đã “lên dây cót” bằng mức thưởng 500 triệu đồng, đồng thời lãnh đạo CLB cũng hứa thưởng 100 triệu đồng nếu các cầu thủ đánh bại được Hải Phòng.

Đồng Nai và An Giang chỉ có một con đường buộc phải thắng, riêng Hải Phòng rộng cửa hơn với hai trường hợp có thể xảy ra: Một, nếu An Giang đánh bại được Thể Công (rất dễ xảy ra vì Thể Công đã vô địch và đã lên hạng) thì một kết quả hòa sẽ giúp Hải Phòng lấy suất thăng hạng còn lại sau Thể Công. Khi đó An Giang sẽ chiếm suất play-off; hai, nếu An Giang thua Thể Công, chỉ cần hòa Hải Phòng sẽ lên hạng và suất play-off thuộc về Đồng Nai.

Tương tự nhóm đầu bảng sau khi Đá Mỹ Nghệ chính thức rớt hạng, cuộc trốn chạy suất thứ hai giữa ba đội bóng Quân Khu 5, Quân Khu 4 và Quảng Nam vẫn căng thẳng.

Các trận đấu khác cùng giờ gồm: Cần Thơ - Ninh Bình, Đá Mỹ Nghệ - Quảng Ngãi, Tây Ninh - Quảng Nam, Quân Khu 4 - Tiền Giang, Quảng Ninh - Quân Khu 5.