Quyết định kỷ luật sự cố sân Chi Lăng

Hôm qua, Ban kỷ luật VFF đã tiến hành việc kỷ luật các thành viên vi phạm trong trận đấu Đà Nẵng-Đồng Tâm Long An trên sân Chi Lăng như sau: Với trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung, dù không có trách nhiệm nhưng vì can thiệp quá sâu vào trận đấu nên bị khiển trách với lý do chưa làm đúng chức trách, nhiệm vụ. Cùng mức án cảnh cáo và đình chỉ nhiệm vụ ba lượt trận kế tiếp, hai giám sát Trần Văn Thành và Phạm Văn Quang phải nhận án phạt do không hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một giám sát.

Riêng việc làm gián đoạn trận đấu, CLB Đà Nẵng bị phạt 20 triệu đồng, đồng thời đình chỉ nhiệm vụ HLV bốn trận đối với HLV trưởng Lê Huỳnh Đức cùng tám triệu đồng tiền nộp phạt. Đội trưởng Lê Hồng Minh cũng bị đình chỉ thi đấu hai trận cùng số tiền phạt bốn triệu đồng.

Án phạt này bỏ qua đội Đồng Tâm Long An (cũng làm gián đoạn trận đấu khi trọng tài thay đổi quyết định), tuy nhiên có lẽ vì thấy đội Đồng Tâm Long An bị thiệt hại do thua ngược từ sự cố trên nên đã không ai truy xét.

Riêng mức án kỷ luật của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa không được công bố chính thức nhưng theo nguồn tin của chúng tôi nhận được thì trọng tài Hòa bị treo còi bốn trận (giảm hai trận so với hình thức đề xuất kỷ luật ban đầu).