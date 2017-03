Ra biển lớn nhưng lại thua chính mình

Có những cái thua được rút ra là do tự thua chứ không phải vì đối thủ mạnh hơn ta. Dạn dày kinh nghiệm thi đấu với hai lần dự thế vận hội nhưng tay súng cự phách Nguyễn Mạnh Tường từng có HCV SEA Games vẫn thua xa chính mình.

Nội dung 50 m súng ngắn tự chọn, Mạnh Tường chỉ đạt 543 điểm, thấp hơn mức thành tích khi chuẩn bị của tay súng này (dao động trên dưới 555 điểm). Thậm chí đã có lúc Mạnh Tường đạt mức 653 điểm - mức điểm có thể với tới huy chương Olympic.

Với “hoàng tử ếch” Nguyễn Hữu Việt cũng thế. Dù từ lâu Việt không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á với nội dung sở trường 100 m ếch và cũng là lần thứ hai dự Olympic nhưng thành tích của Việt quá... kém (1’06”34) và bị loại sớm. Thành tích này của Việt rớt nặng so với tại giải Malaysia mở rộng hồi tháng 5 là 1’04”18. Còn nếu so với HCV SEA Games 24 là 1’03”73 thì Việt ở Olympic quá bết bát so với “ao làng” SEA Games.

Gần đây nhất với Nguyễn Tiến Minh - tay vợt xếp hạng 23 thế giới được đặt nhiều hy vọng lọt vào vòng 1/16 nhưng lại thua đối thủ kém xa đẳng cấp của mình: Yu Hsing - hạng 41 thế giới. Minh thua với tỷ số 1-2 trong thế rượt đuổi do luôn bị đối thủ dẫn séc lẫn dẫn điểm.

Theo dõi Tiến Minh thi đấu cùng đối thủ không xa lạ nhưng người hâm mộ không thấy đâu là tư thế của nhà vô địch mà mới cách đây một tháng anh đăng quang tại giải quốc tế trên sân nhà.

Sau khi tự thua, hầu hết VĐV đều khẳng định mình rất tự tin khi nhập cuộc nhưng không hiểu sao thành tích thi đấu lại thấp như thế. Có lẽ một phần do nóng vội dẫn đến chủ quan, phần nữa do đối thủ ở tầm thế giới nên thua!

Nói thế thì đúng nhưng chưa đủ. Vì nếu như các VĐV ta đạt thành tích đúng so với những gì lúc chuẩn bị trước khi đến Bắc Kinh sẽ không có gì đáng bàn. Đằng này là sự tự thua cả chính mình.