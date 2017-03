Rafael Nadal: Cứ mời đi, tôi sẽ tới Việt Nam

Gần 16.000 người đã tới Madison Square Garden, một trong những nhà thi đấu vĩ đại và lịch sử của New York, chủ yếu để được gặp và xem Nadal. Nhà thi đấu này nằm trên nóc của một ga tàu, nơi các fan hâm mộ có thể đi từ khắp New York qua hệ thống tàu điện ngầm, hoặc từ các bang lân cận như New Jersey, chui thẳng vào cầu thang máy là sẽ được đưa tới các khán đài. Madison Square Garden, nằm ngay trên Đại lộ 7 (Seventh Avenue) được mệnh danh là Đại lộ Thời trang ở khu Manhattan lừng danh của New York, là địa điểm đăng cai nhiều nhất (1977 - 1989), và có nhiều chỗ ngồi nhất (18.000) trong lịch sử của giải ATP World Tour Finals.