Rafael Nadal "đại chiến" Novak Djokovic ở chung kết

Nadal đang thi đấu vô cùng ấn tượng. (Nguồn: AP)



Djokovic đã phải rất nhọc nhằn mới giành vé vào chung kết. (Nguồnn: AP)



Chiến thắng này đã đưa "ông vua sân đất nện" lần thứ ba có mặt tại trận chung kết ở giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm.Điều đáng chú ý, trong cả ba trận chung kết mà Nadal có vinh dự góp mặt, anh sẽ chỉ đối đầu với một đối thủ duy nhất là Novak Djokovic - người đã ngược dòng 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 và 6-4 trước Stanislas Wawrinka ở trận bán kết trước đó.Ở hai trận chung kết trước đó, Nadal đã đánh bại Djokovic vào năm 2010 để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch US Open. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, tay vợt người Serbia đã trả sòng phẳng món nợ để nối dài một năm 2011 vô cùng thành công trên mọi mặt trận.Trong sự nghiệp cầm vợt chuyên nghiệp, Nadal và Djokovic đã gặp nhau tổng cộng 36 trận. Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành tổng cộng 21 chiến thắng, còn số trận thắng của Nole chỉ là 15.Năm 2013 cũng có thể coi là một năm đầy duyên nợ giữa hai tay vợt này, bởi họ đã từng 3 lần chạm trán nhau trước khi bước vào "đại chiến" tại US Open. Ở ba trận đấu đó, Nadal thắng 2 (Roland Garros và Rogers Cup), trong khi Djokovic thắng 1 ở Monte Carlo - giải đấu mà Nadal đang bất khả chiến bại.Novak Djokovic - tay vợt lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở chung kết chắc chắn đang rất muốn đòi lại chức vô địch sau khi bị Andy Murray "cướp" hồi năm ngoái. Trong khi đó, nếu đánh bại Nole, Rafael Nadal sẽ tiến gần hơn bao giờ hết ngôi vị số 1 thế giới mà chính Novak Djokovic đang nắm giữ.Nói tóm lại, trận chung kết US Open sắp tới chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính.Quay lại với hai trận bán kết diễn ra rạng sáng nay, Novak Djokovic đã thực sự phải đối mặt với một thử thách không hề dễ dàng chút nào mang tên Stanislas Wawrinka. Thậm chí, tay vợt người Thụy Sĩ còn khiến "ông hoàng" của làng quần vợt thế giới luôn rơi vào tình trạng bám đuổi khi dẫn 2-1 sau ba set đấu tiên.Tuy nhiên, với bản lĩnh của tay vợt hàng đầu, Djokovic đã bình tĩnh trở lại và giành chiến thắng ở 2 set sau để hoàn tất cú lội ngược dòng, giành quyền vào chơi trận chung kết US Open 2013.Trong khi đó, ở trận đấu giữa Richard Gasquet và Rafael Nadal, những khó khăn được dự đoán sẽ đến với tay vợt người Tây Ban Nha đã không thể xảy ra trong trận đấu này. Rafa đã tỏ vượt trội hoàn toàn so với Gasquet và giành chiến thắng chóng vánh 6-4, 7-6 và 6-2./.