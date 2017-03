Rafael Nadal đối đầu Murray ở bán kết trong mơ

Nadal đối mặt Murray. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi hàng loạt các tay vợt nam đồng hương bị loại, Andy Roddick chính là niềm hy vọng số 1 có thể giữ danh hiệu US Open ở lại Mỹ. Điều này không phải là không có cơ sở khi chứng kiến anh có phong độ ổn định như thế nào trước David Ferrer - hạt giống số 5 của giải.



Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch US Open, Rafael Nadal đã khiến cho giấc mơ đó của người Mỹ bỗng vụt tắt và lần thứ 7 trong sự nghiệp buộc Andy Roddick phải ôm hận sau 10 lần đối đầu nhau giữa hai tay vợt.



Ngay từ đầu trận đấu, "ông vua sân đất nện" đã thể hiện được sức mạnh vượt trội so với tay vợt của nước chủ nhà. Chính điều đó đã giúp cho Nadal có được một thế trận tốt, để áp đặt lối chơi lên đối thủ, qua đó giành chiến thắng cách biệt 6-2 ở set thứ nhất.



Trong hai set đấu tiếp theo, mọi chuyện không có gì thay đổi khi tay vợt số 2 thế giới tiếp tục là người chiếm ưu thế và tỏ ra quá mạnh so với đối thủ, để rồi kết thúc với kết quả quá chênh lệch, lần lượt là 6-1 và 6-3, ghi tên mình vào bán kết chỉ sau 1 giời 58 phút.



Tại bán kết, đối thủ của Rafael Nadal không ai khác chính là Andy Murray - tay vợt người Scotland cũng đã có chiến thắng trước một tay vợt được mệnh danh là "máy bắn bóng" John Isner của nước chủ nhà.



Trong trận đấu này, Isner tiếp tục duy trì điểm mạnh ở những quả giao bóng và giành đến 17 cú ăn điểm trực tiếp (ace), nhưng ở phía bên kia lưới, Andy Murray cũng không hề kém cạnh khi anh cũng giành đến 14 cú ăn điểm trực tiếp.



Và sau 3 giờ 24 phút giao tranh nhọc nhằn, niềm hy vọng số 1 của Vương quốc Anh cuối cùng cũng đã vượt qua tay vợt cao đến 2,06 m với tỷ số lần lượt các set là 7-5, 6-4, 3-6 và 7-6, để ghi tên mình vào bán kết.



Như vậy, điều mà người ta nghĩ tới trước khi giải đấu này diễn ra cuối cùng cũng đã thành sự thật, khi cả bốn tay vợt hàng đầu đều giành quyền vào bán kết US Open 2011. Trong khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tái ngộ Roger Federer, thì Rafael Nadal sẽ phải đón nhận thách thức đến từ Andy Murray trên hành trình bảo vệ ngôi vương./.

Theo Phương Trang (Vietnam+)