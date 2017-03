Rafael Nadal lại khiến Andy Murray phải ôm hận

Nadal hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp. (Nguồn: Getty Images)



Chiến thắng này giúp Nadal thẳng tiến vào bán kết để tái ngộ Novak Djokovic - tay vợt đã có cuộc ngược dòng ngoạn mục trước "ông hoàng Grand Slam" Roger Federer ở trận bàn kết trước đó.Đây cũng là chiến thắng thứ 13 mà "ông vua sân đất nện" có được trước tay vợt người Sctoland, sau 17 lần hai tay vợt có cơ hội đối đầu nhau.Không khác nhiều so với những lần đối đầu trước đó, Rafael Nadal tiếp tục là người nhập cuộc tốt hơn và giành thế trận hoàn toàn áp đảo so với Murray. Chính điều đó giúp anh dễ dàng có được chiến thắng trước Murray ở 2 set đấu đầu tiên với các tỷ số lần lượt là 6-4 và 6-2.Tuy bước vào set đấu thứ 3, niềm hy vọng số 1 của Vương quốc Anh đã thi đấu rất nỗ lực, để rồi nhận được phần thưởng xứng đáng bằng chiến thắng 6-3, qua đó rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.Ở trận đấu này, thực tế, Murray là người có được nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp hơn so với Nadal (Murray giành tới 8 cú ace, trong khi Nadal chỉ là 3), cũng như giành đến 44 điểm winner so với 33 của Nadal.Tuy nhiên, anh lại mắc quá nhiều lỗi đánh hỏn một cách đáng trách (55 so với 23). Trong set đấu thứ 4, set đấu mang tính chất quyết định, Murray lại mắc phải sai lầm đáng trách đó, để rồi ngậm ngùi nhìn Nadal thẳng tiến vào chung kết với tỷ số 2-6.Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Andy Murray, Rafael Nadal đang có cơ hội rất lớn để trả nợ Djokovic - tay vợt đã đánh bại anh ở trận chung kết Wimbledon cách đây không lâu.Ở mùa giải trước, hai tay vợt này cũng đã đi đến trận đấu cuối cùng tại US Open. Khi đó, Rafael Nadal là người giành chiến thắng với tỷ số 6-4 5-7 6-4 6-2./.Theo Phương Trang (Vietnam+)