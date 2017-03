Rafael Nadal lần đầu lên ngôi ở Cincinnati Masters

Đây cũng là danh hiệu thứ 9 của "vua đất nện" ở mùa giải này, trong đó có 5 giải đấu thuộc hệ thống thi đấu Masters 1000 (bao gồm Indians Wells, Madrid, Rome, Rogers Cup và Cincinnati) và một Grand Slam (Roland Garros).



Chức vô địch đầu tiên tại Cincinnati đã giúp Nadal trở thành tay vợt đầu tiên đoạt được 26 danh hiệu Masters 1000, bỏ xa người xếp thứ 2 là Roger Federer đến 5 danh hiệu.



Với 1000 điểm có được từ giải đấu này, tay vợt người Tây Ban Nha đã đòi lại vị trí số 2 thế giới từ tay Andy Murray - người đã gây thất vọng lớn ở hai giải đấu trên đất Mỹ sau khi lên ngôi ở Wimbledon.

Nadal lại được cắn cúp.

Đây sẽ là thuận lợi rất lớn cho Rafael Nadal. Với ngôi vị số 2 thế giới, tại US Open sắp tới, Nadal sẽ tránh được Novak Djokovic ít nhất là cho tới bán kết. Hiện, Nole được coi là người duy nhất có khả năng đánh bại Nadal vào thời điểm này trên mặt sân cứng.



Ngoài ra, Rafael Nadal cũng đang tạm thời vượt lên dẫn đầu danh sách US Open Series (dành cho tay vợt đánh hay nhất ở các giải tiền Mỹ mở rộng), được 270 điểm, hơn John Isner 15 điểm.



Theo cách tính của giải US Open, ba tay vợt đứng đầu US Open Series sẽ được công thêm tiền thưởng tại giải Grand Slam trên đất Mỹ. Thậm chí, tay vợt xếp đầu tại US Open Series rồi sau đó vô địch Mỹ mở rộng được cộng thêm 1 triệu USD vào số tiền thưởng.



Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay, John Isner đã nhập cuộc đầy tự tin và phát huy rất tốt điểm mạnh của mình với những cú giao bóng uy lực để tạo nên một thế trận giằng co với đối thủ.



Tuy nhiên, sau hai loạt tie-break đầy căng thẳng, Rafael Nadal với sự bền bỉ, cùng như pha cứu thua không tưởng đã là người giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 7-6 trước sự thán phục của tay vợt chủ nhà.



Đây cũng là lần thứ 4 hai tay vợt này có dịp đối đầu nhau và trong cả 4 lần này "vua đất nện" vẫn là người giành chiến thắng.



Trong khi đó, ở nội dung nữ, Victoria Azarenka đã gây bất ngờ lớn khi ngược dòng đánh bại Serena Williams 2-6, 6-2, 7-6 để bước lên ngôi vô địch.



Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiê5p tay vợt người Belarus này có vinh dự giành chức vô địch tại Cincinnati Open. Tuy nhiên, điều quan trọng với cô, đó là động lực để bước vào US Open sẽ khởi tranh vào cuối tháng này.



Trong suốt thời gian qua, Azarenka không có được thể lực tốt nhất, cô đã không dưới 2 lần xin rút lui khi giải đấu vẫn đang diễn ra.

Azarenka gây bất ngờ lớn.

Theo Huy Anh (Vietnam+)