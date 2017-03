Rào chắn Thái Lan

Vô địch nhưng có thắng ở SEA Games? Đêm 11-11 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam gặp lại Thái Lan trong trận chung kết Sting Cup và thắng 3-1. Chiến thắng khiến nhiều người vui nhưng lại không làm giới chuyên môn an tâm. Nguyên do, Thái Lan đã rút hai chủ công ra và chơi kiểu “dĩ hòa vi quý” với chủ nhà giống như chấp nhận thua. Một lần nữa người xem lại thấy nụ cười bí hiểm của HLV Thái Lan khi Việt Nam nâng cúp vô địch. 22 ngày nữa gặp lại người Thái ở sân chơi thật sẽ ra sao? Có ý kiến đề xuất cách sắp xếp đội hình thi đấu làm sao để chỗ mạnh nhất của chúng ta đối đầu với chỗ yếu hơn của bạn. Và nếu biết khai thác tốt điều này, bóng chuyền Việt Nam sẽ không tắt cơ hội làm được điều gì đó trên đất Thái. Cách xếp đội hình thi đấu, Thái Lan luôn để ba mũi S.Supachai (11) -Wanchai (3) - J.Supachai (17) đi liền bên nhau ở các vị trí số 5, 4 và 3 (trận chung kết Thái Lan tự phá vỡ cấu trúc này). Điều này cũng có nghĩa là “hỏa lực” của ba vị trí còn lại kém hơn hẳn so với ba cầu thủ ấy. Vì thế hoàn toàn có thể “đánh bài ngửa” bằng cách để một nhóm khá nhất trong thế tấn công trên lưới đối đầu với bộ ba còn lại của Thái Lan. NH