Real Madrid – Lyon: Mourinho giải lời nguyền

Bây giờ thầy trò Mourinho đang rất lo lắng giải lời nguyền Real không thể qua vòng đấu này. Trận tái đấu này (lượt đi 1-1) các cầu thủ Real khó tránh khỏi sức ép tâm lý. Biết học trò sợ lời nguyền đấy, ông Mourinho đã lên dây cót tinh thần với tuyên bố không sợ lịch sử lập lại vì lịch sử từng đứng về phía ông năm 2004 khi dẫn dắt Porto loại Lyon rồi Marseille, Monaco (toàn đội bóng Pháp) để đăng quang ngôi vô địch Champions League.

Ông Mourinho còn nêu yếu tố khán giả nhà sẽ giúp các cầu thủ Real khí thế hơn: “Chúng ta 12 chống 11 nhờ còn có các cổ động viên Bernabeu luôn là nỗi ám ảnh của nhiều đội. Các bạn cũng nên nhớ mùa này 21 trận trên sân nhà Real đều toàn thắng...”.

Nói thế để động viên học trò nhưng phần chuyên môn ông Mourinho phải tìm cách giải quyết sự tổn thất trên hàng công do mất Kaka và Kadira trong khi có C. Ronaldo trở lại song không bảo đảm 100%. Cũng may là ông còn con bài dự bị Benzema đang lên chân với tám bàn trong sáu trận và rất có duyên ở Cúp châu Âu (18 bàn/30 trận). Ngoài ra Benzema cũng là cựu cầu thủ Lyon nên biết rõ đường đi nước bước đội này.

HLV Mourinho đang tìm cách bước qua lời nguyền cho Real. Ảnh: AFP

Phía Lyon, HLV Puel đã tìm cách đánh lừa Real khi bắn tiếng cho rằng Mourinho sẽ chơi phòng thủ để bảo vệ tỉ số lượt đi. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Mourinho là người rất an toàn nhưng không vì thế mà không tận dụng sức mạnh tấn công của chùm sao Real.

Chỉ cần hòa 0-0 là Real đi tiếp nhưng chắc chắn ông sẽ không chọn phương án “tự sát” này. Thay vào đó nhiều khả năng Benzema phối hợp với Ronaldo, Di Maria, Ozil sẽ làm mưa làm gió trên sân nhà quen thuộc Bernabeu với lối chơi “made in Mourinho”. Chắc chắn ông Mourinho sẽ là người đặt ra thế trận “đóng” hay “mở” tùy vào thái độ của đối thủ.

Sau lượt đi hòa, ông Mourinho đã bước qua lời nguyền… nửa bước (xưa nay toàn thua sân Lyon), còn nửa bước nữa quá ngắn cho đôi hài vạn dặm của chùm sao đắt giá nhất!

Trận còn lại Chelsea - FC Copenhagen chỉ là trận đấu một chiều với đội Anh đã hùng mạnh hơn hẳn thêm lợi thế sân nhà mà lại đang dẫn trước 2-0 lượt đi.

Thế trận giả định được các chuyên gia phân tích: Với đội hình dựa vào kỹ thuật điêu luyện Brazil + Argentina (Cris, Lisandro, Delgado…) kết hợp với các tuyển thủ Pháp như Gourcuff, Gomis, Briand, Lyon hy vọng sẽ đạt ít ra cũng một kết quả hòa tỉ số có lợi hơn đối phương. Tuy nhiên, sức mạnh Brazil ở Lyon đang bị tổn thất đáng kể với Ederson chấn thương, Bastos treo giò và đội trưởng Cris mới tạm bình phục. Mặt khác tuy bảy trận Ligue 1 vừa qua Lyon bất bại song hai trận sân khách ở Champions League trước đó lại hứng chịu những trận thua do hàng thủ chểnh mảng.

HUY KHANH