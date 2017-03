Real Madrid ngược dòng hạ Deportivo tại Riazor

Real Madrid đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải khi sắp tới, họ bước vào ba trận đấu quyết định của mùa giải. Do vậy, một chiến thắng trước Deportivo ở "miền đất chết" Riazor là cơ hội để họ tạo được lợi thế tinh thần.

Nhưng dù có sa sút phong độ đến đâu, Deportivo luôn tỏ ra mạnh mẽ trên sân nhà, đặc biệt mỗi khi đối đầu Real Madrid. Thi đấu đầy khó chịu và sắc sảo trong tấn công, Deportivo đã vượt lên dẫn trước ở hiệp 1 sau pha dứt điểm không thể cản phá của Riki.



Real Madrid luôn biết cách thể hiện bản lĩnh ở các thời khắc quan trọng và Kaka cùng Higuain đã tỏa sáng giúp Real Madrid ngược dòng đánh bại 2-1. Mourinho đã có lý khi nhận định trận đấu ở Riazor luôn vô cùng khó khăn và đội khách phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu này, C. Ronaldo chỉ được vào sân ở phút 57, anh cũng không thể ghi bàn để bám đuổi Messi trong cuộc đua Vua phá lưới Liga. Real Madrid tạm thời có được 52 điểm/25 trận và tạm thời rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm với đội xếp thứ hai Atletico.

Mourinho quyết định để một số trụ cột như Ramos, Alonso, Oezil, Ronaldo, Khedira, Benzema ngồi trên ghế dự bị. Carvalho đá cặp trung vệ cùng Pepe, bộ đôi ở giữa sân là Essien-Modric, Di Maria cùng Kaka, Callejon hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Higuain trên hàng công.

Kaka tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid

Hàng thủ Real Madrid tỏ ra khá thiếu tập trung ở những phút đầu tiên và phút thứ 6, Diego Lopez để bóng bật ra sau cú sút của Riki, rất may là không cầu thủ Deportivo lao vào đá bồi. Đội khách có câu trả lời ở phút 15 với cú sút của Di Maria buộc thủ thành Aranzubia phải bay người hết cỡ để cản phá.

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều thận trọng quá mức trong tấn công. Deportivo là đội chiếm ưu thế hơn và phút 29, Pizzi tung cú khứa lòng hiểm hóc vào góc xa đưa bóng đi sạt cột dọc cầu môn Diego Lopez. Không có C. Ronaldo, lối chơi của Real Madrid đầy bế tắc và họ không tạo được tình huống có nét nào.

Nỗ lực tấn công của Deportivo cũng được cụ thể hóa ở phút 35, Valeron tỉa bóng để Riki băng xuống và tiền đạo này dứt điểm ở góc hẹp chính xác mở tỷ số 1-0 cho Deportivo. Real Madrid sút phải nhận bàn thua tiếp theo ở phút 41 khi Pizzi vượt qua cả Pepe lẫn Arbeloa rồi cứa lòng hạ Lopez, rất may là Marcelo đã lao về đánh đầu giải nguy.

Ba phút sau, Riki vượt qua cả Carvalho lẫn Arbeloa bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành. Cuối hiệp 1, Riki đột phá rồi tung cú "nã đại bác", rất may là Diego Lopez đã xuất sắc đổ người cản phá. Real Madrid thực sự may mắn khi chỉ thua 1 bàn trong hiệp đấu họ bị lép vế hoàn toàn.



Bước sang hiệp hai, hai lần liên tiếp Modric đi bóng rồi chuyền vào chạm tay các hậu vệ Atletico, tuy nhiên không có quả 11m được thổi cho Real Madrid. Trong tình cảnh khó khăn, Mourinho buộc phải tung cả Oezil lẫn C. Ronaldo vào sân nhằm thay đổi tình hình.

Sự tỏa sáng của các cá nhân là yếu tố giúp Real Madrid thoát hiểm và phút 73, Kaka nhận bóng bên ngoài vòng cấm địa rồi sửa lòng hiểm hóc vào góc xa khiến Aranzubia đành bất lực, san bằng tỷ số 1-1 cho Real Madrid. 5 phút sau, C. Ronaldo có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Nỗ lực ép sân của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút 88, C. Ronaldo có pha căng ngang chính xác để Higuain đệm lòng tung lưới Aranzubia, ấn định thắng lợi 2-1 nhọc nhằn cho Real Madrid. Đội khách chịu tổn thất ở phút cuối cùng vì Di Maria nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi câu giờ và ngôi sao người Argentina sẽ không ra sân ở trận gặp Barcelona cuối tuần sau.

Đội hình thi đấu

Deportivo: Aranzubia; Sílvio (Álex Bergantiños, 25), Marchena, Kaká (Jesús Vázquez, 58), Ayoze; Abel Aguilar, Paulo Assunçao; Bruno Gama, Valerón, Pizzi; y Riki (Nélson Oliveira, 74).

Real Madrid: Diego López; Arbeloa, Pepe, Carvalho, Marcelo (Khedira, 57); Essien (Özil, 57), Modric (Cristiano Ronaldo, 57); Di María, Kaká, Callejón; Higuaín.



Theo Kiều My (Dân trí)