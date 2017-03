Real Madrid tái đấu AS Roma: Lời nguyền Bernabeu

Dù được lợi thế sân nhà Bernabeu nhưng HLV Schuster phải đối mặt với một loạt chấn thương khiến hàng thủ nổi tiếng yếu kém càng trở nên lỏng lẻo hơn. Ngoài Metzelder vắng mặt, Ramos bị treo giò càng dễ đẩy thủ lĩnh Cannavaro vào chỗ lúng túng phạm sai sót. Phía trên, hàng công Real cũng vậy. Mất Robben, Sneijder và có thể cả vua phá lưới Nistelrooy sẽ không thể phát động những cơn lốc tốc độ của “kền kền trắng” nữa. Bởi vậy không lạ họ thua liền ba trong bốn trận gần đây. Thủ môn Casillas cùng Robinho, Guti vừa trở lại và vấn đề đáng lo ngại là phong độ. Hai gương mặt mới Gago, Pepe thì mới dự Champions League còn rất non kinh nghiệm.

Ở khía cạnh tích cực chủ nhà chỉ có mỗi đội trưởng Raul đang giai đoạn “hồi xuân” (mở tỷ số trận trước) nhưng với tuổi tác và sự đơn độc sẽ rất khó để mũi nhọn này chịu nổi lối chơi rắn của đối phương.

Ngược lại, AS Roma bảo toàn lực lượng, ổn định đội hình vững vàng dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Totti cũng là một đội trưởng “hồi xuân” không kém. Totti vừa đánh dấu trận thứ 388 ghi 163 bàn cho Roma trụ vững trên sân như một tượng đài sừng sững cho các vệ tinh quanh anh. Từ Totti AS Roma sẽ phóng ra nhiều mũi giáp công lợi hại đến De Rossi, Perrotta, Piazarro... AS Roma thực sự không nhiều ngôi sao bằng chủ nhà nhưng chơi kỷ luật chiến thuật chặt chẽ, phòng ngự kín phản công nguy hiểm sẽ là đối thủ rất khó chịu. Họ không ghi nhiều bàn song cũng khó để lọt lưới và đặc biệt là rất giỏi khai thác nhược điểm của đối thủ như đánh mạnh vào những lỗ hổng trong bộ tứ hậu vệ thiếu bọc lót ăn ý của Real.

Trong ba đối thủ từng loại Real ở vòng đấu này có một CLB Ý là Juventus (hai kẻ chiến thắng kia là Bayern Munich và Arsenal), nay lại gặp một “oan gia” Ý nữa lại đang lúc sung sức. AS Roma hiện xếp trên cả Juventus ở Serie A với sự chắc chắn khi đối đầu với những đối thủ lớn đang đe dọa Real.

Liệu kền kền trắng của Tây Ban Nha có bước qua lời nguyền?

Các trận còn lại gồm Chelsea (Anh) - Olympiakos (Hy Lạp). Lượt đi hòa 0-0 trên sân khách. Thầy trò Avram Grant không thể dừng cuộc chơi khi Abramovich đã lệnh phải vào chung kết. Trận Porto (Bồ Đào Nha) - Schalke 04 (Đức). Thắng lợi 1-0 ở lượt đi thuộc về đại diện Đức chưa phải là ưu thế lớn. Nhiều khả năng cả hai sẽ phải dẫn nhau ra đá hai hiệp phụ và thậm chí “đấu súng”.