Real mất thời gian săn C. Ronaldo: “Thiên thần tóc vàng” lo lắng

Cựu cầu thủ từng được mệnh danh là “thiên thần tóc vàng” tâm sự: “Như mọi người đã biết, hiện nay Real Madrid đang bị ám ảnh vì việc ký kết với hàng loạt cầu thủ và mọi cơ hội cứ trôi qua khi ai cũng chăm chăm nhắm vào cái tên Ronaldo nổi đình nổi đám ở chuyện hậu trường và còn là vật sở hữu của MU. Mọi cái đều quá muộn vì có những việc cứ cù cưa. Chúng tôi đang gặp khó khăn mà đến giờ khi tính đến kế hoạch B cũng không dễ dàng”.

Tuy nhiên, nhận xét về C. Ronaldo thì Schuster lại hồ hởi: “Cậu ấy rất thích hợp nếu khoác áo Real. Ông Ferguson của MU không muốn cầu thủ này ra đi trong khi anh ấy ở lại với MU cũng rất khó cho cậu ấy và cả cho MU. Nhiều người nói rằng giữa tôi với C. Ronaldo có điều gì đó khá giống nhau nhưng tôi thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Vấn đề của C. Ronaldo là ông Ferguson không muốn bất kỳ ai mang cầu thủ của mình đi sau chức vô địch Champions League cả. Tuy nhiên, việc mải mê “săn” một cầu thủ mà để vuột hàng loạt kế hoạch rõ ràng không hay ho tí nào cho một đội bóng chuẩn bị vào mùa giải mới”.