Real tái kí hợp đồng tài trợ béo bở

Cách đây ít giờ đồng hồ, BLĐ đội bóng thành Madrid loan tin CLB sẽ tiếp tục kéo dài “chuyện tình” với Bwin tới năm 2013.

Bwin bắt đầu mối lương duyên với Real Madrid từ năm 2007, thay thế công ty của Áo – BENQ. Khi đó, Kền kền trắng nhận khoảng 15 tới 20 triệu euro từ hãng cá cược nổi tiếng này.

Đến khi bản hợp đồng kí kết năm xưa sắp đáo hạn, hai bên đã tiến hành đàm phán gia hạn. Kết quả là đại diện đội bóng thành Madrid và các nhân vật cốt cán trong BLĐ Bwin đã thông nhất được những chi tiết trong bản giao kèo mới. Thông tin này cũng đã được loan báo trên website chính thức của CLB. Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn giữ kín mọi chi tiết trong bản hợp đồng vừa kí kết.

Theo nguồn tin giới truyền thông TBN có được, hợp đồng lần này có thời hạn tới năm 2013 và sẽ mang lại khoảng 20 triệu euro/năm cho Los Merengues. Khoản tiền này thực sự rất có ý nghĩa đối với Florentino Perez và cộng sự, khi mà Real đang nợ tới 422 triệu euro.

Ở loạt trận khai mạc vòng bảng Champions League vừa rồi, Real không thể sử dụng áo đấu có in tên hãng BWIN khi tới so tài với đội chủ nhà Zurich. Sắp tới, Real cũng phải làm điều tương tự khi chạm trán Marseille tại Stade Vélodrome. Nguyên do là luật pháp ở Pháp và Thụy Sỹ nghiêm cấm các công ty cá độ quảng cáo dưới mọi hình thức.