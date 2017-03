Real và MU đã ấn định giá Cristiano Ronaldo

Các tờ báo lớn ở Tây Ban Nha và Anh hôm qua đồng loạt đưa tin về một cuộc nói chuyện giữa CEO của Real Madrid, Jorge Valdano, với người đồng nhiệm bên phía MU, David Gill. Chủ đề chính của cuộc đàm thoại này không ngoài việc CLB Tây Ban Nha hỏi mua Cầu thủ hay nhất thế giới 2008. Các nguồn tin đưa ra có chút khác biệt về con số, nhưng tất cả đều khẳng định MU và Real đã tìm thấy tiếng nói chung trong vụ chuyển nhượng Ronaldo.

Trên trang nhất số ra hôm qua, tờ Marca (Tây Ban Nha) đã chạy hàng tít "CR7 sẽ chơi cho Real Madrid" và đăng hình Ronaldo trong bộ trang phục thi đấu màu trắng truyền thống của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhật báo thể thao này còn khẳng định MU đã ra giá cầu thủ số một của họ ở mức 96 triệu euro (khoảng 82 triệu bảng) và Real đã chấp thuận, đồng nghĩa với việc Ronaldo sắp trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới - phá kỷ lục cũ 76 triệu euro mà Zidane lập nên khi chuyển từ Juventus sang chính Real năm 2001.

La Razon, thời báo có trụ sở ở Madrid, thậm chí còn đi xa hơn khi công bố những chi tiết quan trọng nhất trong thỏa thuận mà các bên vừa đạt được. Theo đó, Ronaldo sẽ ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid và ăn lương sau thuế 9,5 triệu euro mỗi mùa. Người đại diện của anh cũng bỏ túi khoản tiền hoa hồng bằng 10% giá trị vụ chuyển nhượng, tương đương 9,6 triệu euro. Nhưng Ronaldo sẽ chỉ cho phía Real Madrid khai thác 40% bản quyền hình ảnh của anh, thay vì 50% như một tân binh khác vừa đến từ AC Milan, Kaka.

Một tờ báo thân Real khác, AS cũng đưa hình Ronaldo lên trang bìa kèm dòng tít "Ronaldo sẽ đầu quân cho Real trước ngày 30/6". Tuy nhiên AS cho rằng mức phí chuyển nhượng của Ronaldo chỉ là 89 triệu euro. Hôm 15/5, Marca và AS cũng khẳng định theo cách tương tự về việc Kaka sẽ đến Real. Và như lần này, khác biệt giữa họ lúc ấy chỉ là con số. Lúc ấy, Marca cho rằng Kaka có giá 60 triệu, còn trên AS, con số là 63 triệu. Và đến ngày 9/6 vừa qua, thương vụ này hoàn tất với giá 65 triệu euro.

Từ Anh, tờ Times cũng khẳng định có cuộc nói chuyện giữa Valdano với Gill, và cho rằng Real đã cử bác sĩ sang tận Los Angeles (Mỹ), nơi Ronaldo đang nghỉ hè để kiểm tra sức khỏe cho cầu thủ này. Trước đó, Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 bị rách cơ háng và nhiều khả năng phải phẫu thuật sớm để có thể trở lại sân cỏ vào giữa tháng 7. Nhưng việc Real Madrid cử bác sĩ tới Los Angeles không liên quan đến chấn thương trên, mà chỉ để tiến hành khám sức khỏe tổng thể cho Ronaldo như một thủ tục bắt buộc trong mọi vụ chuyển nhượng.

Việc cử bác sĩ sang tận nơi có mục tiêu họ đang săn đuổi là phương pháp đã được Real áp dụng và đem lại hiệu quả trong vụ tuyển mộ Kaka. Nhằm đề phòng nguy cơ phía Milan bất ngờ đổi ý, đội bóng của tân chủ tịch Perez đã đẩy cao tiến độ bằng cách điều bác sĩ trưởng Hernandez sang tận Recife, Brazil, nơi Kaka đang tập trung cùng ĐTQG, để tiến hành kiểm tra sức khỏe, rồi nhanh chóng công bố hợp đồng chuyển nhượng với giới truyền thông.