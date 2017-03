Red Bull chia sẻ ngôi nhất nhì ở Grand Prix Bỉ

Vettel vui đùa với Button trên bục podium (Nguồn: Reuters)

Sau 1 giờ 26 phút 44 giây, Vettel đã cán đích ở vị trí dẫn đầu, nâng tổng số điểm của mình trên bảng xếp hạng vô địch lên 295 điểm, qua đó khẳng định sức mạnh tuyệt đối của 1 nhà đương kim vô địch. Người đồng đội Webber đứng ngay sau ở vị trí thứ 2 với chỉ 3,741 giây ít hơn. Tay đua còn lại trên bục nhận giải là Jenson Button của Mc Laren - người đã có những cú vượt lội ngược dòng ngoạn mục từ vị trí thứ 11.



Không giống như ngày đua phân hạng, chặng đua chính thức trở lại với thời tiết lý tưởng ở Bỉ. Đường đua Francorchamps đón ánh nắng thu nhẹ nhàng với nhiệt độ ở vào khoảng 15 độ C khiến chất lượng cuộc đua được tăng rõ rệt. Ngay từ khi xuất phát, do sơ suất nên Vettel bị tụt lại vị trí thứ 2 còn Webber tụt xuống thứ 8. Chớp lấy thời cơ đó, Alonso, Hamilton và Massa vượt lên phía trước.



Khi vào pit ở vòng thứ 5, Vettel trở ra ở vị trí thứ 8. Nhưng ngay sau đó, trên chiếc xe với những lốp đã được thay hoàn toàn mới, sức mạnh của Vettel đã được nhân lên khi anh dần vượt mặt các đối thủ khác để dẫn đầu đoàn đua nửa thời gian sau.



Những diễn biến đáng chú ý khác thuộc về Button và Michael Schumacher. Trong khi nhà vô địch thế giới 2009 của đội McLaren đã có ngày đua khởi sắc khi vượt ừ vị trí 11 lên tới podium thứ 3 thì huyền thoại sống Schumacher đã rất xuất sắc vươn lên từ vị trí bét bảng tới vị trí thứ 5 sau Alonso. Đó là những nỗ lực phi thường và làm mãn nhãn người hâm mộ.



Chặng đua phải dừng lại ít phút với sự có mặt của xe an toàn khi ở vòng thứ 13, Hamilton có cuộc va chạm, tông ra hàng rào chắn bên đường. Hamilton phải dừng cuộc chơi và trở thành khán giả cùng 2 tay đua khác là James Alguersuari và Sebastian Buemi. Cũng chỉ có 3 tay đua này là không hoàn thành màn trình diễn của mình ở GP Bỉ.



Red Bull thống trị bảng xếp hạng tập thể với 426 điểm. Trong khi Mc Laren đứng thứ 2 chỉ với 295 điểm. Cơ hội gần như là không còn với Ferrari 231 điểm và Mercedes chỉ 98 điểm.



Vettel hiện thống lĩnh ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng cá nhân với 259 điểm. Webber đứng thứ 2 với 169 điểm, một khoảng cách đã được coi là khá xa khi mà F1 đang bước vào giai đoạn nước rút. Tay đua người Tây Ban Nha Fernando Alonso vẫn ổn định ở vị trí thứ 3 với 157 điểm. Hai tay đua còn lại trong top 5 thuộc về Button và Hamilton của đội Mc Laren với lần lượt 149 và 146 điểm./.





Theo Yến Nhi (Vietnam+)