Roger Federer: Nếu tôi VĐ US Open nữa thì thật lố bịch

Ngôi sao quần vợt Roger Federer thật khiêm tốn khi được hỏi liệu có thể tiếp tục với đà thăng tiến để giành thêm danh hiệu US Open. Anh nói: “Sẽ thật là lố bịch nếu như tôi dành cả danh hiệu US Open. Nếu tôi giữ vững phong độ như hiện giờ thì tôi sẽ có cơ hội rất lớn để chiến thắng. Tuy nhiên, tôi biết là mình phải thực tế hơn và tôi không chắc mình có thể thắng ba giải lớn trong một năm. Với tôi, hai chức vô địch là đã điên rồ rồi. Nhưng tôi sẽ cố “điên” hơn nữa tại US Open này…”.



Roger Federer rất muốn “điên” thêm tại US Open. Ảnh: GETTY IMAGES

Cũng cần biết là US Open là giải đấu mà Federer từng lên ngôi năm năm liên tiếp từ năm 2004 đến 2008 và bây giờ anh rất muốn ghi tên mình vào kỷ lục của “ông già chiến đấu”.

Chiến thắng mới đây đã mang về cho Federer hơn 100 triệu USD tiền thưởng và ghi danh thành tích của anh với 93 danh hiệu. Federer là ông bố của cặp song sinh xuất phát từ mối tình của anh với Mirka tại Olympic Sydney 2000.

Tay vợt kỳ cựu này đã chia sẻ vì sao anh được xem là “gừng càng già càng cay”: “Khi còn trẻ, sự nghiệp của tôi từng bị đe dọa bởi những cơn nóng giận trên sân. Tôi từng trải qua những tháng ngày khó khăn khi tìm cách kiểm soát hành động của mình trên sân. Và hình như càng lớn tuổi thì tôi càng đằm lại và kiểm soát mình tốt hơn”.