Rối rắm việc sắp đội hình

Để chuẩn bị cho giải đồng đội vốn khác xa với các giải đánh đơn. Thay vì đội tuyển tập trung tại một nơi để các tay vợt có dịp tập chung, thi đấu chung và được cọ xát ở những trận đánh đôi thì đội tuyển cầu lông lại tập trung rất trái khoáy: Một đội tuyển nhưng tập trung tại ba nơi gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Thế là sáu tay vợt của một đội tuyển gồm Nguyễn Tiến Minh, Hồng Gấm (TP.HCM), Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen (Đà Nẵng), Đào Mạnh Thắng, Bùi Bằng Đức (Hà Nội) tập luyện mỗi người mỗi ngả và một kiểu rồi hẹn nhau hội quân tại Thanh Đảo - Trung Quốc.

Với quá trình chuẩn bị như thế, dù có xuất sắc đến mấy thì các tuyển thủ cũng không thể đánh cặp với nhau ăn ý ngay được! Bằng chứng là trận ra quân gặp đội tuyển Thụy Điển, sau khi hòa 2-2, vào đến trận thứ năm đôi nam-nữ quyết định, đội tuyển Việt Nam lúng túng do không biết xếp Hồng Gấm (tay vợt chuyên đứng cặp cùng Bảo Đức) với ai do Đức không có mặt ở giải này. Tình thế bắt buộc, Mạnh Thắng đành phải lần đầu kết hợp với Hồng Gấm mà không có sự tập luyện chung nhiều với nhau. Kết quả là đối phương đã thắng dễ 2-0 để về đích với kết quả chung cuộc 3-2.

Rối rắm trong việc sắp xếp đội hình khiến đội tuyển thua không phải do HLV mà là do chiến lược, do kế hoạch tập huấn đội tuyển của chúng ta không khoa học và nhiều trái khoáy, bất cập.

MINH QUANG