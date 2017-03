diễn ra đêm qua (30-11) tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng luôn rộn ràng tiếng cười, do Công ty Tổ chức Sự kiện EEC và Sở VH-TT&DL tổ chức.

Trận đấu rất thu hút sự chú ý của giới mộ điệu cầu lông, ngoài màn trình diễn của tay vợt đẳng cấp thế giới Nguyễn Tiến Minh (hạng bảy thế giới) và Peter Hoeg Gade (hạng tư thế giới), còn có sự hiện diện của thái tử Đan Mạch Frederick. Ông hâm nóng sàn đấu Phan Đình Phùng khi đích thân cầm vợt phát giao cầu, mở màn trận giao hữu Tiến Minh - Peter trong sự phấn khích của gần 3.000 khán giả.

Thái tử Frederick phát giao cầu khai mạc trận đấu giao hữu cầu lông lịch sử Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: ANH VIỆT

Rất thân thiện với nụ cười luôn nở trên môi, thái tử Frederick vui vẻ vẫy chào đám đông cuồng nhiệt hô vang tên mình. Với sự hiện diện của thái tử, sân Phan Đình Phùng cũng đặt trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Ngoài nhóm vệ sĩ Hoàng gia Đan Mạch, lực lượng an ninh PA83 cũng phối hợp tác chiến bảo đảm an toàn cho trận đấu.

Sau trận giao hữu mang tính trình diễn giữa cựu vô địch Olympic Poul Larsen và cựu tay vợt số 1 Việt Nam Hồ Văn Lợi làm khán giả cười nghiêng ngả bởi sự hóm hỉnh của cựu số 1 thế giới. Màn trình diễn của Tiến Minh và Peter đã cống hiến những pha tuyệt kỹ cầu lông đẳng cấp thế giới.

Nhân sự kiện này, thái tử Frederick trao tặng 85 triệu đồng cho Quỹ phát triển tài năng cầu lông TP.HCM.

MQ