Ronaldinho và đồng đội vất vả thắng Bỉ

Các cô gái châu Á lên tiếng Bóng đá nữ khai cuộc trước một ngày. Các cầu thủ Canada bất ngờ hạ gục Argentina 2-1. Hai cường quốc bóng đá nữ Brazil và Đức chạm trám nhau nhưng cuối cùng đành chia điểm trong trận đấu không bàn thắng. Nhật Bản đã có trận hòa may mắn trước New Zealand 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Ngược lại, cả chủ nhà Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên đều có những chiến thắng ấn tượng. Nếu các cô gái Trung Quốc thắng Thụy Điển 2-1 thì CHDCND Triều Tiên gây bất ngờ khi đánh bại các cô gái Nigeria 1-0. Ứng viên Mỹ bất ngờ thua Na Uy 0-2. Ngày mai (9-8) bóng đá nữ tiếp tục diễn ra với các cặp: Nigeria - Đức, Mỹ - Nhật Bản, Thụy Điển - Argentina (16 giờ) và Canada - Trung Quốc, Brazil - CHDCND Triều Tiên, New Zealand - Na Uy (18 giờ 45). DUY ÂN